Отставка Джолдубаевой: единственным мужиком оказалась генпрокурор?

История с "отставкой" генпрокурора Индиры Джолдубаевой весьма показательна, и для будущих и политиков и чиновников должна стать некой "дорожной картой" политики в Кыргызстане.

Давайте разберемся, что произошло. Пришел новый президент и, естественно, начал обновлять команду, которая подчиняется непосредственно ему. А это, в т.ч., и глава ГКНБ и глава ГП. Ничего особенного в этом нет, так поступают все президенты. Это право президента, которое не обсуждается.

Но как поступили в данном случае депутаты парламента?

Оппозиционные фракции мы не рассматриваем, они делали то, что должны. А вот представители провластных партийных ячеек очень сильно удивили. Это те, которые до последнего дня были совершенно довольны деятельностью генерального прокурора Джолдубаевой. Именно они "слили" буквально за одно заседание главу ГП. Показательно, что главу ГКНБ "отпустили с миром" без отчетов и разбирательств. А что, к Комитету нацбезопасности времен Сегизбаева вопросов нет?

При этом давайте уточним, что должность генерального прокурора - политическая. Всегда и везде. И в той или иной мере генпрокурор работает в соответствии с генеральной политической линией - т.е., той, которая определена в нашем случае президентом страны. Собственно говоря, в таком же положении были и депутаты провластных фракций.

Но за свои действия брать на себя ответственность они, судя по всему, не хотят. А вот сбагрить этот груз на генпрокурора - легко. Тем более Джолдубаева - жесткая и неудобная, отличается от многих знаковых фигур в отечественной политике. Без клановой или олигархической поддержки, она, конечно же, не сможет защитить себя так, как кто-нибудь из депутатов парламента. Возможно тем и объясняется легкость, с которой ее "уволили" депутаты. Толком даже не разобравшись в ее отчете.

И, тем самым, переведя ее отставку в исключительно политическую плоскость. Будь все это в правовом поле, вопросов бы и не было. Но, повторимся, переведя это в область политики, депутаты мало того, что высекли сами себя. Что случилось с парламентариями - почему они, спросим еще раз, молчали раньше, а тут разошлись? До сего времени были согласны с "установками" Атамбаева, а сейчас против? Или смелости не хватало идти наперекор президенту, а тут осмелели?

Грязно в любом случае. Получается, что во всей этой ситуации единственным мужиком оказалась как раз генпрокурор Джолдубаева, которая не сбежала, а до последнего проходит жернова парламентского и общественного обсуждения.

Но это еще не все. Вот так вот "слив" генпрокурора, депутаты открыли и ящик Пандоры.

Ну не бывает так, чтобы за политическую линию условной партии отвечал только один человек. Как бы и самим депутатам не пришлось примерить на себя шкуру генпрокурора.

Напомним, депутаты ЖК практически единогласно одобрили отставку генпрокурора КР Индиры Джолжубаевой – 105 голосов из 120. Против подобного решения проголосовало лишь двое парламентариев, трое воздержались.

Надо отметить, что Асель Кодуранова, которая отрицательно высказалась по данной теме, как выяснилось, отсутствовала на заседании ЖК, так как "находилась в командировке в Санкт-Петербурге". О чем, собственно, и поведали ее помощники.

Воздержавшаяся от голосования по данному вопросу депутат ЖК Ирина Карамушкина объяснила свой поступок тем, что для подобного решения ей лично необходимо было заслушать отчет надзорного органа за прошлый год.

- Кандидатуру Джолдубаевой на эту должность предложил Алмазбек Шаршенович. Именно он тогда развернул антикоррупционную борьбу в стране. И раз поставил Индиру, то однозначно доверял ей. Возможно, новый глава государства так не считает. Тем более, вскрылись определенный дела, которые якобы "замолчали" ранее в надзорном органе. Да и Жээнбеков имеет полное право поставить главой Генпрокуратуры надежного, по его мнению, человека. Но парламенту подобное решение стоило бы принимать лишь после отчета Джолдубаевой, - пояснила VB.KG Карамушкина.

Политолог Марс Сариев объяснил в беседе с редакцией столь неожиданное единодушие депутатов – защитой собственных интересов.

- Не стоит забывать, что треть парламента – не политики, а бизнесмены. И главное для них - защита их бизнеса. Для этого они сделают все, в т.ч., не допустят развала парламента этого созыва. Ну как они потом смогут защищать свои активы и лоббировать интересы? Так что результаты этого голосования можно объяснить такой вот попыткой "влиться" в новую политическую струю. Даже если их об этом не просили. И это печально. В стране с парламентской формой правления главный законодательный орган попросту показал свою несостоятельность. Что доказало, что для нынешних народных избранников бизнес интересы куда важней интересов общества. Особенно это касается той части депутатов, которые три года назад также единодушно проголосовали за назначение Генпрокурора, - сожалеет Марс Сариев.