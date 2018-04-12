Практически всю свою прибыль Нацбанк будет отдавать в бюджет

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", сообщает Отдел информационной политики АПКР.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 февраля 2018 года.

Закон разработан в целях пополнения доходной части бюджета, направлен на увеличение размера отчислений в республиканский бюджет от прибыли Национального банка от семидесяти до девяносто процентов.

Настоящий Закон распространяется на перечисление в республиканский бюджет Кыргызской Республики прибыли Национального банка Кыргызской Республики по итогам 2017 и 2018 годов.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования и действует до 30 апреля 2019 года.