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В Брюсселе Жээнбеков будет налаживать контакты с Евросоюзом

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вчера прибыл с рабочим визитом столицу Бельгии Брюссель, где находятся институты Европейского союза. Цель визита - установление личных контактов с руководством института Европейского союза, придание политического импульса переговорам по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом, официально начатым 19 декабря 2017 года, сообщает Отдел информационной политики АПКР.

В ходе визита Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейского парламента Антонио Таяни.

В рамках визита планируется обсудить приоритетные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, взаимодействие по вопросам соблюдение прав и свобод человека, верховенству права, а также привлечение передовых европейских инвестиций в приоритетные секторы развития Кыргызстана.

Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в Брюссель, завершив свой официальный двухдневный визит в Турецкую Республику.

В международном аэропорту "Эсенбога" города Анкара Турции Президента Сооронбая Жээнбекова проводил вице-премьер-министр Турецкой Республики Хакан Чавушоглу.

URL: https://www.vb.kg/370168
Теги:
визит, Сооронбай Жээнбеков
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