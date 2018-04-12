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В Базар-Коргонском районе детскому саду "Росинка" вернули прежний статус

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По результатам рассмотрения судебного иска и представления прокуратуры Базар-Коргонского района об устранении нарушений закона, детский сад "Росинка" в селе Абдраимово передан на баланс Кенешского айыл окмоту. В 2004 году указанный детский сад, с прилегающей к нему территорией, был передан от АО "Кара-Ункурсуукурулуш" на баланс Министерства труда и социальной защиты КР. С тех пор в этом здании располагалось государственное учреждение, не связанное с дошкольным образованием детей.

В 2013 году межрайонным судом Джалал-Абадской области исковое заявление прокуратуры Базар-Коргонского района о признании недействительным указанный договор был удовлетворен. Затем, надзорным органом в этот же суд был подан иск с требованием признать недействительными постановление Кенешского айыл окмоту о предоставлении земельного участка детского сада и государственный акт о праве бессрочного пользования им. Решением межрайонного суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены, в

последующем областным судом оно было оставлено в силе, а в сентябре 2017 года и Верховным судом Кыргызской Республики вынесен аналогичный вердикт.

На основании вышеизложенного, 16 марта 2018 года надзорным органом было внесено соответствующее представление на имя главы Кенешского айыл окмоту, в результате которого детский сад "Росинка" принят на баланс местного самоуправления и зарегистрирован в установленном порядке в районном Госрегистре. В настоящее время местными властями принимаются необходимые меры для функционирования данного здания дошкольного образовательного учреждения по предназначению.

Отметим, что органами прокуратуры с 2012 года проводится активная работа по возврату в государственную и муниципальную собственность ранее незаконно приватизированных и используемых не по целевому назначению объектов дошкольного образования. На сегодняшний день в государственную и муниципальную собственность возвращено 86 объектов дошкольных образовательных учреждений.

URL: https://www.vb.kg/370169
Теги:
детский сад
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