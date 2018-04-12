Исаков и Заньер обсудили работу с нацменьшинствами в Кыргызстане

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы совместного сотрудничества.

Глава Правительства выразил благодарность Ламберто Заньеру за содействие реформам и помощь, которую он оказывал стране, будучи Генеральным секретарем ОБСЕ.

По его словам, на сегодняшний день в республике уделяется особое внимание вопросам межэтнических отношений, и достигнут прогресс в данном вопросе за последние годы.

Кроме того Сапар Исаков отметил, что межэтническое благополучие – является одним из залогов успеха в развитии страны.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сообщил, что ведется активная работа с министерствами и ведомствами страны по вопросам образования и совершенствования правоохранительной системы.

Также он отметил, что со стороны ОБСЕ была завершена первая стадия разработки Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений. Премьер-министр Сапар Исаков поручил соответствующим государственным органам вовлечься в процесс разработки данного документа.

Ламберто Заньер добавил, что ОБСЕ выработал рекомендации по дальнейшей интеграции национальных меньшинств, где указывается, что знание государственного языка является важным ее фактором.

По итогам встречи стороны выразили взаимную готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству по всем имеющимся вопросам.