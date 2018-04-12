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Жээнбеков выразил соболезнования президенту Алжира

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Азизу Бутефлике в связи с многочисленными жертвами в результате трагического крушения военного самолета в провинции Блида Алжирской Народной Демократической Республики.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате трагического крушения военного самолета в провинции Блида Алжирской Народной Демократической Республики. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.

URL: https://www.vb.kg/370171
Теги:
авиакатастрофа, Сооронбай Жээнбеков
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