Жээнбеков выразил соболезнования президенту Алжира

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Азизу Бутефлике в связи с многочисленными жертвами в результате трагического крушения военного самолета в провинции Блида Алжирской Народной Демократической Республики.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате трагического крушения военного самолета в провинции Блида Алжирской Народной Демократической Республики. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.