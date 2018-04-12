Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Что говорят пользователи о тарифе "Хайп" от MegaCom

 0

Совсем недавно компания MegaCom представила тарифный план "Хайп", что в переводе значит "ажиотаж". Тариф, соответствуя своему громкому названию, вызвал большой интерес у абонентов, которые активно начали переходить на "Хайп". Чем же так примечательно это новое предложение и в чем его выгода, узнаем из уст первых пользователей.

"Реклама меня зацепила – предлагались впечатляющие объемы безлимитного мобильного интернета за выгодную плату. Я приобрел "мегакомовский" номер с новым кодом 755 и выбрал пакет S, который включает 20 ГБ мобильного интернета и бесплатные разговоры и SMS внутри сети за 250 сомов в месяц. Мои ожидания оправдались. Мне хватает на все самое необходимое – соц.сети, мессенджеры, просмотры видео", – делится Айдар Султанбеков, студент одного из столичных ВУЗов.

"Лично мне понравилось то, что в новом тарифе "Хайп" неистраченные ГБ интернета не сгорают по окончании месяца, а переходят в следующий. И еще одно преимущество – благодаря функции блокировки не нужно переплачивать за превышение интернет-трафика. Ну, и форма оплаты – ежемесячная, мне это удобно", - рассказывает Евгения Мельникова, домохозяйка.

"Выбранный мной пакет M – это 50 ГБ, бесплатные минуты и SMS внутри сети и совершенно бесплатный доступ на мой любимый сайт "Одноклассники", где мои друзья и родственники. С ними общаюсь, смотрю видео, слушаю музыку и узнаю последние новости. И все это всего за 400 сомов в месяц. Считаю этот тариф удачной находкой для себя", - говорит Алтынай Дононбекова, продавец.

"Мне для того, чтобы вести успешный бизнес, важен скоростной интернет 24 часа в сутки, чтобы всегда быть на связи со своими партнерами и коллегами. Поэтому самым идеальным решением для меня стал тариф "Хайп", а именно пакет L с огромным объемом в 100 ГБ, бесплатными минутами и SMS внутри сети", - поделился Эдиль Хасанов, предприниматель.

Своими впечатлениями о тарифе "Хайп" делятся и пользователи в социальных сетях:

Евгений Карпенко: "Тариф "Хайп". Я взял за 400 сом в месяц. Не жалуюсь. Там безлимитные звонки внутри сети и смс, интернет не безлимитный, но 50 ГБ вполне достаточно".

Erik Orosulbaev: "Хайп" – в месяц 600 сомов, класс".

Aslan Kerimbekov: "Переходи на "Хайп", проблем не будет. Вчера перешел на Мегаком и наслаждаюсь".

Mudaris Ibragimov: "Как всегда, толковые услуги и тарифы, спасибо, так держать"!

Подробную информацию о тарифе "Хайп", подключении и условиях смотрите на официальном сайте компании megacom.kg.

URL: https://www.vb.kg/370172
Теги:
#MegaCom
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  