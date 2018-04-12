Что говорят пользователи о тарифе "Хайп" от MegaCom

Совсем недавно компания MegaCom представила тарифный план "Хайп", что в переводе значит "ажиотаж". Тариф, соответствуя своему громкому названию, вызвал большой интерес у абонентов, которые активно начали переходить на "Хайп". Чем же так примечательно это новое предложение и в чем его выгода, узнаем из уст первых пользователей.

"Реклама меня зацепила – предлагались впечатляющие объемы безлимитного мобильного интернета за выгодную плату. Я приобрел "мегакомовский" номер с новым кодом 755 и выбрал пакет S, который включает 20 ГБ мобильного интернета и бесплатные разговоры и SMS внутри сети за 250 сомов в месяц. Мои ожидания оправдались. Мне хватает на все самое необходимое – соц.сети, мессенджеры, просмотры видео", – делится Айдар Султанбеков, студент одного из столичных ВУЗов.

"Лично мне понравилось то, что в новом тарифе "Хайп" неистраченные ГБ интернета не сгорают по окончании месяца, а переходят в следующий. И еще одно преимущество – благодаря функции блокировки не нужно переплачивать за превышение интернет-трафика. Ну, и форма оплаты – ежемесячная, мне это удобно", - рассказывает Евгения Мельникова, домохозяйка.

"Выбранный мной пакет M – это 50 ГБ, бесплатные минуты и SMS внутри сети и совершенно бесплатный доступ на мой любимый сайт "Одноклассники", где мои друзья и родственники. С ними общаюсь, смотрю видео, слушаю музыку и узнаю последние новости. И все это всего за 400 сомов в месяц. Считаю этот тариф удачной находкой для себя", - говорит Алтынай Дононбекова, продавец.

"Мне для того, чтобы вести успешный бизнес, важен скоростной интернет 24 часа в сутки, чтобы всегда быть на связи со своими партнерами и коллегами. Поэтому самым идеальным решением для меня стал тариф "Хайп", а именно пакет L с огромным объемом в 100 ГБ, бесплатными минутами и SMS внутри сети", - поделился Эдиль Хасанов, предприниматель.

Своими впечатлениями о тарифе "Хайп" делятся и пользователи в социальных сетях:

Евгений Карпенко: "Тариф "Хайп". Я взял за 400 сом в месяц. Не жалуюсь. Там безлимитные звонки внутри сети и смс, интернет не безлимитный, но 50 ГБ вполне достаточно".

Erik Orosulbaev: "Хайп" – в месяц 600 сомов, класс".

Aslan Kerimbekov: "Переходи на "Хайп", проблем не будет. Вчера перешел на Мегаком и наслаждаюсь".

Mudaris Ibragimov: "Как всегда, толковые услуги и тарифы, спасибо, так держать"!

Подробную информацию о тарифе "Хайп", подключении и условиях смотрите на официальном сайте компании megacom.kg.