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По факту произошедшего на территории "Макмалзолота" заведены уголовные дела

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ВБ

11 апреля 2018 года межведомственная комиссия в составе более 30 человек собиралась проводить разъяснительную работу на золотоизвлекательной фабрике компании "Джи Эл Макмал Девелопинг", расположенной на территории комбината "Макмалзолото", напоминает пресс-служба МВД.

Ожидалась встреча с местными жителями, на которую собрались около 1000 граждан, однако еще до начала разъяснительных работ, собравшиеся начали кидать камни в сторону комиссии и сотрудников милиции, обеспечивавших охрану общественного порядка. Сотрудникам милиции пришлось обеспечивать безопасность членов межведомственной комиссии. В настоящий момент члены комиссии находятся в безопасном месте. Собравшиеся, в основном молодые парни, ворвались на территорию золото-извлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" и начали разрушать ограждения, подожгли строящиеся хозстроения, почти завершенный дом для персонала, и имеющуюся технику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.234 (хулиганство), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога), 233 (Массовые беспорядки) УК КР.

В настоящее время сотрудниками милиции полностью обеспечивается общественный порядок, совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы.

По данному факту проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается.

URL: https://www.vb.kg/370173
Теги:
золото, массовые беспорядки
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