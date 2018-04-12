Кыргызстанцы требуют у правительства и ЖК вернуть им чистый воздух

Петиция с такими требованиями появилась на сайте change.org и набирает обороты в сети

Жители столицы обеспокоены складывающейся экологической обстановкой в стране. На фоне массовой вырубки деревьев, качество автомобильного топлива и разрешенное содержание вредных веществ в нем неутешительно.

Также в петиции обращается внимание на тот факт, что в связи с плохим качеством воздуха, идет стремительный рост заболеваний дыхательных путей.

Мы, граждане страны, выражаем серьезное беспокойство наметившимся в КР в последние годы перевесом количества автомобилей над зелеными насаждениями. С каждым днем в Бишкеке становится тяжелее дышать, а нависшая пелена едкого смога уже стала привычным явлением.

Активисты призывают Правительство, Жогорку Кенеш, а также Мэрию города Бишкек решить эту проблему: остановить уничтожение экологии в стране, и сохранить здоровье населения.

Авторы петиции также просят вернуть на рассмотрение в Жогорку Кенеш законопроект о запрете ГСМ ниже стандарта Евро-5. В котором соблюдены экологические нормы содержания вредных веществ.