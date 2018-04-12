Кыргызстанцы требуют у правительства и ЖК вернуть им чистый воздух

Дышать действительно становится трудно. У детией иммунитет никакой стал, и всему этому причина именно грязный воздух. Надо, надо что то с этим делать в любом случае. Пролмедление в таком, опасно.
Петиция с такими требованиями появилась на сайте change.org и набирает обороты в сети
Жители столицы обеспокоены складывающейся экологической обстановкой в стране. На фоне массовой вырубки деревьев, качество автомобильного топлива и разрешенное содержание вредных веществ в нем неутешительно.
Также в петиции обращается внимание на тот факт, что в связи с плохим качеством воздуха, идет стремительный рост заболеваний дыхательных путей.
Мы, граждане страны, выражаем серьезное беспокойство наметившимся в КР в последние годы перевесом количества автомобилей над зелеными насаждениями. С каждым днем в Бишкеке становится тяжелее дышать, а нависшая пелена едкого смога уже стала привычным явлением.
Активисты призывают Правительство, Жогорку Кенеш, а также Мэрию города Бишкек решить эту проблему: остановить уничтожение экологии в стране, и сохранить здоровье населения.
Авторы петиции также просят вернуть на рассмотрение в Жогорку Кенеш законопроект о запрете ГСМ ниже стандарта Евро-5. В котором соблюдены экологические нормы содержания вредных веществ.
Уважаемые депутаты ЖК, Сапар Джумакадырович и Албек Сабирбекович!
Мы ценим вашу работу по благоустройству столицы и страны в целом, и просим вас о помощи. Наше будущее и будущее наших детей в ваших руках! Не дайте своему народу погибнуть и задохнуться! Ведь, прерогатива государственных структур как раз и заключается в установлении определенных требований и ограничений в пользу интересов населения, эффективном использовании бюджета страны, который формируем в том числе и мы, налологоплательщики. Защита своего народа и принятие эффективных мер со стороны властей позволит нам позиционировать себя как страну, действующую и живущую по современным нормам экологической безопасности.
Верните нам чистый воздух, а нашему родному городу статус зеленой столицы!