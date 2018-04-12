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Задержан реализатор, укравший у работодателя более 1 миллиона сомов

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ВБ

2 апреля текущего года с письменным заявлением обратился горожанин, который указал о том, что в июне месяце 2017 года в одном из торговых центров из кассы пропали денежные средства - более миллиона сомов, сообщает Пресс-служба ГУВД г.Бишкек.

Как стало известно, в день пропажи реализатор данного отдела похитил денежные средства и через несколько дней вылетел в Российскую Федерацию, пообещав потерпевшему, что вернет украденное, но не вернул. После чего,

потерпевший обратился в милицию.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража" УК КР. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Свердловского района был задержан Н.Д., 1978 г.р.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде подписке о не выезде.

URL: https://www.vb.kg/370176
Теги:
задержание, кража, мошенничество, преступление
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