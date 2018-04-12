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Против граждан РУз, избивших кыргызстанца, заведено уголовное дело

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ВБ

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 11 апреля 2018 г. у насосной станции "Ширеч" около реки Сох на территории Узбекистана состоялась встреча представителей Баткенского района Кыргызстана и Сохского района Узбекистана, а именно: пограничных представителей Кыргызстана по Баткенской области и Узбекистана по Сохскому району, глав районных госадминистраций, сельских управ, представителей прокуратуры, правоохранительных органов и территориальных подразделений департамента водного хозяйства приграничных территорий Кыргызстана и Узбекистана.

Стороны обсудили конфликт, произошедший 10 апреля 2018 г. на территории анклава Сох (РУз), в ходе которого гражданскими лицами был избит гражданин Кыргызстана – сотрудник насосной станции "Ширеч" (КР) Адимжан Мансуров.

Как сообщил прокурор Сохского района Узбекистана Жахангир Фозилов, в отношении граждан Узбекистана, избивших работника насосной станции, возбудили уголовное дело, расследованием которого занимаются правоохранительные органы Узбекистана. Судебные слушания будут проходить в открытом режиме, отметил Ж. Фозилов.

Кроме того, материалы уголовного дела узбекская сторона представит для ознакомления правоохранительным органам Кыргызстана. Близкие родственники А. Мансурова также смогут ознакомиться с результатами расследования.

Узбекская сторона обязалась впредь обеспечивать безопасность сотрудников насосной станции.

Стороны продолжат проведение разъяснительной работы с населением приграничных районов.

В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-узбекской государственной границы стабильная.

URL: https://www.vb.kg/370177
Теги:
граница, избиение, Узбекистан
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