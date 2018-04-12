Жээнбеков поздравил Алиева с победой на выборах

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его избрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

"Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Азербайджанской Республики!

Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики.

Убежден, что совместными усилиями кыргызско-азербайджанские отношения будут и далее укрепляться и углубляться, основываясь на взаимном уважении и доверии.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме Президента Сооронбая Жээнбекова.