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Жээнбеков поздравил Алиева с победой на выборах

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его избрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

"Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Азербайджанской Республики!

Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики.

Убежден, что совместными усилиями кыргызско-азербайджанские отношения будут и далее укрепляться и углубляться, основываясь на взаимном уважении и доверии.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме Президента Сооронбая Жээнбекова.

URL: https://www.vb.kg/370178
Теги:
Азербайджан, Сооронбай Жээнбеков
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