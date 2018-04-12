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Мужчина, который "не уступил место бабушке": Все было не так!

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ВБ

Большой общественный резонанс получила публикация в сети про мужчину, который "оттолкнул в маршрутке бабушку и уселся на свободное место". Историей поделилась бишкекчанка Зарина Бекмуратова в сети Facebook.

"Бабуля так и проехала со мной 4 остановки, качаясь и пытаясь удержаться. Потом я вышла... Я буквально испепелила взглядом этого парня. Если ты прочитаешь или тебя узнают, подумай ты тоже постареешь!!! Или ты также относишься к своим родителям? Я обычно не пишу такое., но мне так жалко стало бабушку, и обидно за наше общество", - написала Бекмуратова.

Развернулась нешуточная дискуссия, в ходе которой выяснились интересные подробности. Дескать, бабушка ехала с внучкой, а мужчина, которого бишкекчанка обвинила в невоспитанности, пожилую женщину не толкал. Об этом написала сама внучка "пострадавшей".

На связь с редакцией VB.KG вышел и сам мужчина, ставший героем этого скандала.

"Я вышел из ЮРФЫ после процедур, у меня грыжа. Сел на свободное место, а эта бабушка зашла в маршрутку через некоторое время после меня. Ей предложили сесть, но она отказалась, сказала, что выходить через остановку. Мне очень обидно, что в мой адрес посыпалось столько оскорблений и обвинений. Ну как бы я мог не уступить место пожилому человеку?", - восклицает Марат Молтоев.

Редакция VB.KG искренне сожалеет, что публикация поста доставила столько неприятностей Марату Молтоеву. Приносим ему свои извинения.

Это, конечно, урок и нам. И "сочувствующим" гражданам, которые выкладывают в сеть информацию, основанную только на их эмоциях.

URL: https://www.vb.kg/370179
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Комментарии
Мнение
12.04.2018, 14:22

по хорошему взыскать бы с вас денежную компенсацию, лишним не будет. 

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Сёрфингист реальности
12.04.2018, 15:47

Всё. Теперь щас начнётся неадекватная истерика типа закрыть надо "Вечерку", а автора этого видео про "здоровенного бугая" расстрелять и т.д. и т.п. ))

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