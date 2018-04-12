Почти половина кыргызстанцев просиживает сутками в Интернете

Сегодня представители экспертного сообщества страны обсудили причины усиления информационных войн в Кыргызстане. Организаторами круглого стола "Анализ феноменов постправды в социальных сетях Интернета" выступили Фонд "Еврайзийцы - новая волна" и Клуб региональных экспертов "Пикир".

Модератор мероприятия Эльмира Иманалиева напомнила, что в последние годы активность общественных обсуждений все больше смещается с митинговых площадок во всемирную паутину.

- Поведение, образ и ход мыслей граждан формируются посредством соцсетей. Особенно это касается молодого поколения, - подчеркнула Иманалиева. – Жить вне информационного поля стало практически невозможно. Подобное влияние Интернета стало причиной и так называемых "фейковых вбросов" или феномена постправды. И последние 2-3 года подобные новости приобретают все большую популярность. Поэтому, стоит понять, как противостоять такой пропаганде, и чем обусловлен такой стремительный успех фейков.

Политолог, заместитель директора филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в КР Денис Бердаков считает, что подобный феномен – результат превалирования эмоций над реальными фактами в Кирнете.

- Именно он провоцирует появление множества мифов и накал борьбы за свою "правду" в виртуальном пространстве. Это хорошо видно по тому, что происходило в преддверии вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. Шла активная пропаганда против подобного шага. В сети людей убеждали, что ничего, кроме спада производства и безработицы данная интеграция не принесет. Но уже по прошествии времени стали заметны совершенно иные цифры: рост экономики на 4,5 процентов, а также значительное увеличение товарооборота страны. Если и был незначительный рост цен, то происходил он по причине повышения курса доллара, а не интеграционных процессов, - отметил Бердаков.

Особенно сильно интернет-пространство формирует мнение и позиции подрастающего поколения. И именно они наиболее благодатная почва для распространения своих идей террористическими и экстремистскими организациями. Такого мнения придерживается кандидат политологических наук Алина Молдокеева.

- Как показывают исследования, зависимость граждан от Интернета растет с каждым днем. Так, 95 процентов опрошенных подтвердили, что заходят в свои социальные сети хотя бы раз в день и лишь пять процентов заверили, что делают это два-три раза в неделю. А вот 40 процентов и признались, что сутками проводят время во всемирной паутине. Именно они и являются той благодатной почвой, на которой взращивается информационная война. Причем, из локального характера она уже давно перешла в глобальный. Единственное, что может предотвратить эту тенденцию – установление разумных рамок в социальной паутине. Проблема серьезна, и о ней забывать не стоит, - резюмировала Молдокеева.

Способы получения информации усиливают и колоссальный разрыв между прослойками населения. Более того, на определенную часть граждан фейковые новости, порой превалирующие в масс-медиа, оказывают практически зомбирующее действие. И этот феномен характерен не только на территории Кыргызстана, но и в России, Казахстане и т.д.

- В сети совершенно не действуют никакие этические нормы, - уверен политолог Марс Сариев. – Но, к сожалению, именно феномен постправды является одной из движущих сил, которые используются политиками и противниками для разжигания протестных настроений в обществе. При том носят подобные "новости" неслучайный характер, а целенаправленно обрабатываются. И это очень серьезный аспект, существующей по всему миру, - подытожил Марс Сариев.

Напомним, что согласно недавнему исследованию, проведенному в Кыргызстане, активными пользователями соцсетей в феврале 2018 года стали 457 тысяч 490 авторов. При этом в республике на данный момент действует более 30 Facebook-страничек с охватом аудитории от 25 тыс. подписчиков, более 50 Instagram-аккаунтов с охватом аудитории более 150 тыс. человек, 20 страничек "Одноклассников" - в 25 тыс. подписчиков.