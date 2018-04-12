Счетная палата проверила Агентство развития и инвестирования сообществ КР

Счетной палатой КР проведен аудит эффективности использования кредитных и грантовых средств в Агентстве развития и инвестирования сообществ КР за 2015-2016 гг.

Аудитом вопросов достоверности освоения и использования средств по проекту "Конверсия долговых обязательств III – Коммунальная инфраструктура и снижение уровня бедности", направленному на строительство объектов, выявлены финансовые нарушения на 97,9 тыс. сомов. Из них на оплату не выполненных работ направлено 24,5 тыс. сомов, на выполненные работы с отступлением от проекта - 73,4 тыс. сомов.

Также по штатному расписанию за 2016 год по семи должностям в месячный фонд заработной платы дважды включены одни и те же лица, которые реализовали 2 проекта одновременно. В результате годовой фонд заработной платы необоснованно увеличен на 4309,2 тыс. сомов.

Аудит отмечает, что отдельные гранты АРИС реализуются напрямую Всемирным Банком, минуя Министерство финансов КР. Так, за аудируемый период напрямую реализованные проекты составили 2872,0 тыс. долларов США (196 444,8 тыс. сомов).

По итогам аудита руководству АРИС даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе.