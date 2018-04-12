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Премьер-министр Сапар Исаков встретился с региональным экспертом ИКАО

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 12 апреля, встретился с региональным экспертом по безопасности полетов Европейского и Североатлантического офиса Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Аркадием Меркуловым, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Аппарата правительства КР.

Встреча состоялась по итогам договоренности Главы Правительства с Генеральным секретарем ИКАО Фан Лю 24 января 2018 года, в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в городе Давос (Швейцария).

Стороны обсудили вопросы развития отечественной сферы гражданской авиации.

Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день принимаются активные меры по совершенствованию данной отрасли. По его словам, в ходе проведения реформы сферы гражданской авиации – остро встал вопрос нехватки квалифицированных кадров и экспертизы по данному направлению.

В этой связи Сапар Исаков выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с ИКАО по повышению квалификации работников авиационной сферы и обмену опытом по развитию отрасли в целом.

Региональный эксперт ИКАО Аркадий Меркулов отметил, что на данный момент основным приоритетом в деятельности Организации является обеспечение безопасности полетов.

Он особо подчеркнул большой авиационный потенциал страны, для дальнейшего развития которого необходимы структурные изменения.

Аркадий Меркулов представил Главе Правительства презентацию, в которой включен анализ текущей ситуации в стране и меры по достижению экономического роста посредством развития авиации.

По его словам, ИКАО готово оказать содействие Кыргызстану на экспертном уровне для проведения различных тренингов и обучающих мероприятий для работников авиационной сферы.

Премьер-министр Сапар Исаков поручил создать рабочую группу из числа представителей соответствующих государственных органов и рассмотреть возможность включения в нее представителей ИКАО для проведения консультаций по развитию авиации в стране.

URL: https://www.vb.kg/370182
Теги:
авиация, Сапар Исаков
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