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Заключенных кормят лучше, чем детей в детсадах Бишкека?

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Айжан Нурбекова

Конечно же, отдавая ребенка в детский сад каждый родитель рассчитывает, что там чадо получит хороший уход. Сложно ожидать от переполненных государственных дошкольных учреждений идеальных условий, но человеческого отношения, максимально возможной безопасности и нормальной еды – хотя бы. Так или иначе, за счет госфинансирования и с учетом доплат от родителей государственным детским садам удается обеспечить эти самые нормальные условия.

Но, как выяснилось, не всем.

Мягко говоря неприятным наблюдением поделилась в сети Facebook бишекчанка Айнура Байтолоева. Вот выдержка из ее обращения.

"Мой сын ходит в 182 садик, который находится в ж/м Кок-Жар. Садик построили 2 года назад.

Мы, родители, неоднократно обращались по поводу их питания к заведующей данного детского садика, в Центр Управления (образования при мэрии Бишкека) и Министерство Образования. Но, к большому сожалению, до сегодняшнего дня никаких изменений нет. Им (детям) подают еду без мяса в основном, никаких овощей и фруктов. В последнее время они пьют чай без сахара и кашу в том числе. Они (администрация) ссылаются на то, что еще тендер не проводится, мясо закончилось и т.д.

Как в Центре Управления так и в Министерстве Образования говорят, что они обеспечивают всем необходимым. Наше мнение сходится к тому, что большая часть продуктов уносится домой рабочим персоналом, а со стороны заведующего нет контроля.

Подобную картину многие родители не раз видели и могут подтвердить. А наши дети приходят домой голодными. Родители 10 и 11 апреля 2018 года сходили в садик и собственными глазами увидели "ТО", чем их кормят. И мы были в ужасе. Это можно назвать "ПОМОЯМИ". Вот, чем их кормят:

Чтобы разъяснить ситуацию, редакция VB.KG обратилась в Управление образования мэрии города Бишкек. По словам начальника ведомства Сауле Мээрмановой, в районах в детских садах все необходимые продукты в наличии, никаких проблем с поставками нет.

- К примеру, в Октябрьском районе вчера завезено свежее мясо, тендера проводятся своевременно, - сообщила Мээрманова.

В свою очередь заведующий отделом по контролю организации питания и госзакупок мэрии города Бишкека Нурлан Байкулов отметил, что в детских садах регулярно проводится мониторинг по продуктам питания.

- На сегодня детские сады обеспечиваются более 70 видами продуктов. Ежедневно завозится хлеб, кисломолочные продукты, крупы и мясные продукты 2 раза в неделю. На одного ребенка бюджет составляет 60 сомов, и мы, к сожалению, не можем обеспечить дошкольные учреждения фруктами и овощами. А в эту сумму входит 4 разовое питание- завтрак, обед с первым и вторым, полдник и ужин, - рассказывает Байкулов.

Также он добавил, что единственное, была проблема с обеспечения сливочным маслом в Октябрьском районе, но она уже решена.

- Там действительно не было сливочного масла. На сегодня для данного района закуплено 5 тонн этого продукта, - заявил он. заключил Байкулов.

Что поставки продуктов в детские дошкольные учреждения идут бесперебойно, конечно, радует. И, все же, редакция VB.KG просит столичных чиновников обратить внимание на ситуацию в 182-м детском саду в ж/м Кок-Жар. Судя по съемкам, сделанным родителями, продукты туда если и доходят, то на стол к детям все же не попадают.

URL: https://www.vb.kg/370184
Теги:
дети, детский сад, питание, Бишкек
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Комментарии
нурик
12.04.2018, 17:19

Даже слов нет. До куда докатилась это КОРРУПЦИЯ! Хотя бы оставьте детские сады, дайте все что положено детям, бойтесь Бога! В этом замешаны не только персонал, наверное во главе стоит сама заведующая, уносить домой еду. Как вам не стыдно работникам дет.садов. Это не только в этом детском саду, а по всей республике. Программу "Таза коом" начинать с детских садов и школ, именно здесь формируется и развивается психология, мышления, восприятия реальности наших детей, нашего - будущего! Куда катиться наше общество, когда придет конец всему этому БЕСПРЕДЕЛУ и КОРРУПЦИИ в детсадах, школах, ВУЗах и в больницах! Куда не пойди везде эта КОРРУПЦИЯ! Даже женщинам трудно принести в этот мир ребенка без этой коррупции, эти акушер гинекологи жаждут при ввиде беременных женщин, они видят в них не человека, а мешка с деньгами! Потом эти зав.детсадов ждут когда же придет родители с ребенком чтобы отжить у них денег чтобы принять их ребенка в детсад. Потом директор школы, дальше деканы и ректора ВУЗов, чтобы их дети получили "бесплатное обучение". Дальше на самом вверху стоит наши чиновники чтобы устроить их ребенка на работу на "n" сумму взятки. И этот ребенок сам станет коррупционером, потому что от рождения его сопровождает это слово коррупция и окружает коррупционеры. Потому что этот ребенок кроме коррупции ничего не видел!  

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