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Ош и Ярославль будут дружить. Об этом договорились мэры городов

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ВБ

Накануне в Бишкеке стартовал юбилейный V Международный Форум "Лучших муниципальных практик". В рамках Форума мэры городов Ош Кыргыской Республики Айтмамат Кадырбаев и Ярославль Российской Федерации подписали Протокол о намерениях развития и укрепления двусторонних отношений в различных сферах. В том числе в направлениях культурного, гуманитарного, экономического сотрудничества в интересах двух городов, сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По словам Айтмамата Кадырбаева, в рамках укрепления двусторонних отношений, в 2018 году запланирована реализация совместных проектов, общих культурных мероприятий.

"В рамках подписанного Протокола о намерениях запланированы мероприятия в сфере рынка инвестиций, развития туризма, поддержки народных промыслов, образования, культуры, социально значимых областей горного хозяйства и многих других сферах. Кроме того, в рамках обмена опытом будет оказано содействие для установления деловых контактов между предпринимателями, представителями деловых кругов, учреждениями социальной сферы, в том числе сферы образования и культуры", - сказал А.Кадырбаев.

Также градоначальник отметил, что руководство города готово обеспечить широкий доступ горожан к культуре двух городов, к участию в совместных мероприятиях, в том числе в образовательных конгрессах, туристических форумах, художественных выставках, ярмарках, деловых встречах, творческих фестивалях и других.

Кроме того, руководители муниципалитетов других городов КР также подписали соглашения по развитию с зарубежными городами-партнерами.

В Форуме принимают участие более 250 представителей муниципалитетов и органов местного самоуправления (ОМСУ) 150 городов мира, в том числе делегация из города Ош. В рамках Форума будут проведены тематические секции, затрагивающие широкий круг вопросов городского управления: экономика, финансы, межбюджетные отношения, инвестиционный климат, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная политика, экология, информационные технологии, международная деятельность, регулирование межконфессиональных и межнациональных отношений, а также культурная самобытность и идентичность городов.

URL: https://www.vb.kg/370185
Теги:
мэрия, Ош, Россия
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