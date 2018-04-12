Убийств мигрантов из Кыргызстана в России стало в три раза меньше

Процент преступлений против кыргызстанцев-мигрантов в России снижается. Об на пресс-конференции в ИД "Вечерний Бишкек" заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По словам эксперта, ряд СМИ КР пытается создать ажиотаж вокруг этой проблемы, предостерегая своих граждан о, якобы, высоких рисках для жизни в России.

- Особый акцент делается на национальном вопросе и этнической нетерпимости. Поэтому данная тема имеет огромное социальное значение. Хочу сразу подчеркнуть, что за последние семь лет общая масса преступлений против мигрантов снизилась многократно. Например, количество преступлений на национальной почве в отношении граждан Центральной Азии упало с 400 до 28, а количество актов агрессии со 150 до 10-15. Это доказывает, что тема национализма в РФ по отношению к трудовым мигрантам продолжает идти на убыль, как и тема скинхедов. А их обсуждение в контексте РФ призваны максимально расколоть население, - пояснил Мендкович.

Эксперт напомнил, что если в прошлые годы так называемый "Русский марш" - мероприятие националистов в Москве - собирал значительное число участников, то сейчас их насчитываются лишь единицы.

- Однако возвращаясь к теме преступлений хочу сразу подчеркнуть, что по официальным данным МВД, жертвами криминалитета стали в прошлые годы 14 тысяч 600 выходцев из ЦА. А вот ими было совершено аж 41 тысяч различных правонарушений. При оценке этих данных стоит учитывать и особенности нахождения трудовых мигрантов на территории России. Например, граждане Таджикистана, не имеющие таких преференций, как граждане Кыргызстана, чаще становятся жертвами криминала. Так как зачастую работают нелегально и боятся попасться или даже обратиться в милицию по факту подобного давления. Поэтому и смертность мигрантов из РТ почти в три раза выше, чем кыргызстанцев – 97 случаев против 28. Более того, в прошлом году зафиксировано лишь четыре случая убийств трудящихся из КР на 100 тысяч человек, при этом, число погибших от рук криминалитета таджиков достигло 90, - поделился Никита Андреевич.

Эксперт также уточнил, что 68 процентов из 100 таджикских мигрантов в РФ, в отличие от трудящихся из КР, становилось жертвами своих же соотечественников.

- И это, опять же, связано с тем, что они бояться обращаться в правоохранительные органы. А вот почему боятся обращаться в полицию граждане Кыргызстана, непонятно. И такое положение необходимо менять. Повторюсь, что после интеграции в ЕАЭС положение кыргызстанцев качественно изменилось. И сегодня они спокойно могут защитить себя от своих же соотечественников, которые приезжают в Россию, чтобы паразитировать на тех же трудовых мигрантах из КР, - уверен Мендкович.

По словам эксперта, сегодняшние задержания кыргызстанцев в России касаются, как правило, преступников или радикальных элементов.

- Наш анализ наглядно показал, что раздуваемый определенной частью населения ажиотаж об угрозах на деле мало соответствует реальности – они значительно ниже, чем те, с которыми они сталкиваются у себя на родине. Тем более, что в последние годы, по сравнению с другими мигрантами из ЦА, они занимают более высокие должности на работе. А это тоже говорит о повышении их социального статуса и уровня жизни за пределами родины. Единственная проблема – отсутствие организации досуга. Зачастую тот факт, что они оказываются за бортом социальной жизни, толкает их на пьянство. Конечно, массового характера это явление не носит, однако для диаспоры это сигнал задуматься о каких-то интересных мероприятиях или занятиях, - считает Никита Мендкович.

Примечательно, что согласно предоставленному исследованию, россияне потихоньку меняют свое отношение к трудящимся из Центральной Азии. Если в 2004 году число недовольных их присутствием граждан РФ было более 30 процентов, то в прошлом году число упало ниже 20-ти.

По данным Мендковича, на сегодняшний день на территории России находится порядка семи миллионов трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.