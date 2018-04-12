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Сооронбай Жээнбеков встретился с Федерикой Могерини

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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 апреля, встретился с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в рамках рабочей поездки в институты Евросоюза в г.Брюссель, Бельгия.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества ЕС-Кыргызстан.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что рад продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений.

"Мы придаем приоритетное значение нашему сотрудничеству с Европейским союзом, которого считаем важным партнером в целях устойчивого развития Кыргызстана. Приветствуем запуск переговоров по новому Соглашению о расширенном партнерстве. Мы высоко ценим оказываемую ЕС помощь, направленную на укрепление принципов демократии и социально-экономического развития страны", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан придает важное значение вопросу разработки нового расширенного Соглашения о партнерстве и готов провести консультации в интенсивном режиме. Актуальность подписания Соглашения с ЕС заключается в укреплении политического диалога и расширении торгово-экономических связей, сообщает Отдел информационной политики АПКР.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан остается приверженным избранному курсу укрепления парламентской демократии, построения экономически устойчивого и стабильного государства, обеспечения прав и свобод человека, верховенства права, социальной справедливости, толерантности, защите свободы слова и плюрализму мнений.

Президент также остановился на вопросах регионального сотрудничества, с удовлетворением отметив динамику роста взаимоотношений со странами Центральной Азии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает инициативы Кыргызстана, и впредь будет оказывать содействие в реализации озвученных Президентом Кыргызстана приоритетных направлений развития страны.

URL: https://www.vb.kg/370187
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Европейский союз
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