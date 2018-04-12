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В Брюсселе Жээнбеков встретился и с принцем Ага-Ханом

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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Его Высочеством принцем Каримом Ага-Ханом

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в институты Европейского Союза в городе Брюссель, Бельгия встретился с Его Высочеством принцем Каримом Ага-Ханом.

Глава государства выразил признательность за эффективную реализацию Фондом Ага-Хана в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, банковском секторе Кыргызстана. Он также отметил успешное функционирование первого кампуса Университета Центральной Азии (УЦА) в г. Нарын и Школы Ага-Хана в г. Ош, которая на протяжении 15 лет предоставляет качественное образование.

"Мы положительно отмечаем реализацию программ по поддержке развития горных регионов и развития гражданского общества. Это очень серьезная поддержка", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он пожелал успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду на то, что Сеть развития Ага Хана будет принимать активное участие в реализации совместных проектов и программ в Кыргызстане.

Его Высочество принц Карим Ага-Хан поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на должность Президента Кыргызской Республики, и пожелал успехов на высоком посту.

Он отметил, что благодарен властям Кыргызстана за их поддержку и поощрение в осуществлении проектов Фонда. Принц Карим Ага-Хан подчеркнул готовность к наращиванию сотрудничества, отметив, что все начатые проекты будут продолжены. Кроме этого он вкратце рассказал о планах развития Сети Ага-Хана, в том числе о проектах в сфере дошкольного образования, в частности открытии детских садов в горных регионах Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/370188
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Европейский союз
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