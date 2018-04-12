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За 2018 год при участии прокуроров 573 человека лишены водительских прав

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ВБ

Органами прокуратуры Кыргызской Республики проводится работа по усилению надзора за деятельностью уполномоченных государственных органов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам указанной работы по состоянию с января по март месяцы 2018 года выявлены множественные нарушения в данной сфере, в том числе преступные факты, по которым возбуждено 23 уголовных дела, 19 административных производств, а также внесено в порядке общего надзора 138 других актов прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ГП КР.

По итогам рассмотрения вышеназванных актов прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 73 должностных лица уполномоченных органов, а также 12 должностных лиц к административной ответственности.

Кроме этого, судами с участием прокуроров рассмотрены материалы в отношении 1025 лица, по результатам рассмотрения которых лишены водительских прав 573 лица, подвергнуты административному аресту 117 лиц, по остальным приняты решения о наложении соответствующего штрафа.

Вместе с тем, участвующими прокурорами обжаловано 31 необоснованное решение суда первой инстанции, из которых вышестоящими судами удовлетворено 12 представлений, остальные находятся на стадии рассмотрения.

В рамках усиления надзора за деятельностью органов дознания и следствия по фактам дорожно-транспортных происшествий, органами прокуратуры отменены 316 незаконных и необоснованных решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 8 решений отменены с одновременным возбуждением уголовного дела. Также отменены 12 незаконных постановлений о прекращении уголовного дела, а также 16 постановлений о приостановлении следствия.

По вышеуказанным нарушениям законности при рассмотрении материалов и расследовании уголовных дел по фактам ДТП внесено 27 представлений и возбуждены 3 дисциплинарных производства в отношении должностных лиц органов следствия, по результатам рассмотрения которых на сегодняшний день наказано 14 должностных лиц.

Отметим, что органами прокуратуры республики будет активно продолжена работа в данном направлении.

URL: https://www.vb.kg/370189
Теги:
Генеральная прокуратура, ДТП, суд
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