Три камеры и пять планшетов. Власти пытаются реализовать "Умный город"

В Кыргызстане в рамках проекта "Умный город" заработали три камеры видеонаблюдения. Правда, пока только в Бишкеке. Об этом сегодня журналистам сообщили на презентации первых результатов реализации программы "Таза коом".

Как отмечается, если система составления электронных протоколов даст результат, то в дальнейшем водительские права у кыргызстанцев за нарушение ПДД изыматься не будут.

Теперь правоохранители на месте смогут проверять наличие у водителей правонарушений. Правда, пока лишь пять сотрудников ГУОБДД, которым в рамках проекта "Умный город" выдали планшеты. В ближайшее время протестировать систему ведомство планирует на крупных автотрассах страны.

"За три дня через три перекрестка, где установили видеокамеры, проехали 82 тысячи 739 машин. Зафиксировано 10 тысяч 518 нарушений правил дорожного движения. Сейчас нами запущена акция: если человек в течение 2-3 дней оплачивает штраф за нарушение ПДД, ему предоставят скидку. В случае отказа сумма долга будет расти", - рассказал на мероприятии премьер-министр Сапар Исаков.