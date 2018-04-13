Причиной пожара на Ошском рынке мог стать поджог

Площадь возгорания третьего за этот год пожара на Ошском рынке составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Эльмира Шарипова VB.KG.

Как отмечается, очаг возгорания удалось локализовать лишь в 7.10 утра.

"Сообщение о пожаре на Ошском рынке к нам поступило в 4.00. На место сразу было отправлено 10 пожарных расчетов. При этом, продуктами горения уже отправились три сотрудника Противопожарной службы. Сейчас территория оцеплена милицией. Пожарные продолжают борьбу с огнем".

Пока представители МЧС в качестве основных версий рассматривают поджог и неисправность проводки.