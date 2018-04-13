Ошский рынок перенесут за пределы столицы?

История развития городов показывает, что рано или поздно торговые рынки, подобные Ошскому, Аламединскому и другим необходимо выносить за пределы города. Тем более, что санитарные моменты и дорожные развязки оставляют желать лучшего. Об этом сообщил VB.KG депутат Горкенеша Таалайбек Сагынов.

Как он отметил в беседе с VB.KG, эта тема уже долгое время витает в воздухе и даже несколько раз поднималась в БГК.

- К тому же, насколько мне известно, есть немало бизнес-структур, готовых взять на себя расходы по строительству нового рынка. Что касается БГК, то, думаю, нам необходимо пересмотреть план развития города. И на это этапе внести корректировки по вопросу и столичных рынков. Тем более, что с учетом произошедшего пожара, актуальность темы возросла в разы. Единственное, что мы сейчас, наверное, дождемся – сметы Госэкотехинспекции. На последней сессии представители ведомства пояснили, что приведение рынков и ТЦ столицы к современным нормам противопожарной безопасности требует денег. И в этом вопросе мы должны пройти на встречу. А уже после этого, примерно в конце апреля, примем решение и о внесении поправок в городской бюджет, и рассмотрим судьбу Ошского рынка, - подытожил Сагынов.

Напомним, произошедший сегодня на территории торговой площади крупный пожар – третий по счету с начала 2018 года.