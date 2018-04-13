Из-за пожара на Ошском рынке пострадало уже 8 человек

На месте происшествия сейчас работают две реанимационные бригады Скорой помощи. Об этом VB.KG сообщил заведующий отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи Егор Борисов.

Как он отметил, у всех пострадавших – отравление продуктами горения.

- Серьезных ожогов или иных травм у обратившийся за помощью нет. После ее оказания госпитализация не потребовалась, - пояснил Борисов.

Напомним, сегодня утром в МЧС поступило сообщение о возгорании на Ошском рынке. Очаг пожара удалось локализовать лишь после семи утра. Всего площадь, охваченная огнем, составила 2 тысячи квадратных метров.