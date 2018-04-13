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УКС Ошской области незаконно заключило контракты на более 228 миллионов сом

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ВБ

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного заключения контрактов и осуществление государственных закупок Ошским областным управлением капитального строительства (УКС) Департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое Правительства КР.

Установлено, что в 2017 году УКС Ошской области без проведения публичных торгов по строительству объектов в жилых массивах "Ачы" Кара-Суйского района и "Кен-Сай" Араванского района, в нарушение требований Закона КР "О государственных закупках", заключили ряд договоров и перечислили аффилированным подрядчикам более 228 млн сомов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данному факту на основании собранных материалов ГКНБ Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.3 (Злоупотребление должностным положением) и 306 ч.2 (Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) Уголовного кодекса КР.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370195
Теги:
ГКНБ, Ошская область
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