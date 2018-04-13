Создано новое ГП "Центр электронного взаимодействия"

Создано новое государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Центр электронного взаимодействия создан с целью эффективного внедрения электронного межведомственного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления в рамках системы "Тундук".

Одновременно было подписано постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Требований к взаимодействию информационных систем в системе межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк", сообщает пресс-служба правительства КР.