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Создано новое ГП "Центр электронного взаимодействия"

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ВБ

Создано новое государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Центр электронного взаимодействия создан с целью эффективного внедрения электронного межведомственного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления в рамках системы "Тундук".

Одновременно было подписано постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Требований к взаимодействию информационных систем в системе межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк", сообщает пресс-служба правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/370196
Теги:
правительство, Сапар Исаков
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