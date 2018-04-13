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По факту пожара на Ошском рынке возбуждено уголовное дело

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ВБ

По факту пожара возбуждено уголовное дело, на месте работает следственная группа. 13 апреля, в 3:50 в дежурную часть "102" поступило сообщение о возгорании на территории "Ошского рынка", первыми на место происшествия прибыли сотрудники Мобильного батальона "102" ГУВД г.Бишкек.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и беспрепятственного проезда, на место пожара противопожарной службы МЧС и других вспомогательных служб, территория вокруг места возгорания была оцеплена сотрудниками милиции ГУВД г.Бишкек, УВД 4 районов, ППСМ и ПСН МВД КР.

Всего было задействовано свыше 800 сотрудников ОВД. Также на место происшествия выезжало руководство ГУВД г.Бишкек и УВД Ленинского района. На месте происшествия работает следственная группа ГУВД г.Бишкек и УВД Ленинского района. Материалы зарегистрированы в УВД Ленинского района. По факту пожара следственной службой ГУВД г.Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных статьями 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 238 (Нарушение правил пожарной безопасности) УК КР.

В настоящее время следственная группа совместно со специалистами пожарно-технической экспертизы проводят осмотр на месте пожара. По результатам пожарно-технической экспертизы будет дана окончательная юридическая оценка по расследованию пожара. В целях безопасности граждан и владельцев торговых мест, сотрудники милиции проводят разъяснительные работы и обеспечивают охрану общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.

Разъяснительные работы необходимы еще и потому, что некоторые владельцы торговых точек пытаются пройти к своему имуществу через опасные участки, где проводят работы сотрудники пожарной службы.

URL: https://www.vb.kg/370197
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