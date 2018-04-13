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В Санкт-Петербурге открылась выставка кыргызских художников

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ВБ

Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во главе с заместителем Торага Асель Кодурановой в рамках заседания Совета МПА СНГ приняла участие в открытии выставки кыргызских художников в Таврическом дворце в городе Санкт-Петербург.

К слову, этот год объявлен Годом культуры в СНГ. На выставке, которая называется "Теплый ветер Кыргызстана", выставлены работы кыргызстанцев Тамилы Маматовой и Таалайбека Мусурманкулова, которые проживают в городе Санкт-Петербург.

Заместитель Торага Асел Кодуранова отметила ценность выставленных на экспозиции работ:

"Открытие выставки в Таврическом дворце наших соотечественников, работы которых отражают духовный мир кыргызского народа и красивую природу нашей страны, свидетельствует о высоком таланте художников. Смотря на эти скульптурные произведения и пейзажные картины, мы гордимся нашими соотечественниками", - добавила она.

Также в рамках открытия выставки состоялась встреча депутатов Жогорку Кенеша с представителями кыргызской диаспоры в городе Санкт-Петербург, на которой стороны обменялись мнениями по различным актуальным вопросам.

Глава кыргызской делегации Асель Кодуранова с пожеланиями творческих успехов художникам - скульпторам от имени Жогорку Кенеша вручила памятные подарки авторам произведений и представителям диаспоры.

В свою очередь выступивший на мероприятии депутат Садык Шер-Нияз отметил, что в государствах-участниках СНГ, которые имеют тесную историческую связь, немало видных талантов.

"Продолжая путь наших великих талантливых личностей, важно углубить и расширить сотрудничество в культурной сфере", - добавил он.

Художник Таалайбек Мусурманкулов отметил, что большой интерес в России вызывают картины с пейзажем Кыргызстана.

Отметим, что делегация Жогорку Кенеша во главе с заместителем Торага Асель Кодурановой находится с рабочим визитов в городе Санкт-Петербург, где принимает участие в заседании МПА СНГ и ПА ОДКБ.

В состав делегации вошли депутаты Искендер Матраимов, Айнуру Алтыбаева, Акылбек Жамангулов, Руслан Казакбаев, Максат Сабиров, Эмиль Токтошев, Садык Шер-Нияз.

URL: https://www.vb.kg/370198
Теги:
искусство, Россия
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