Жээнбеков заручился поддержкой представителей институтов Евросоюза

На КТРК в новостях так и не смогли озвучить фамилию Жан-Клода Юнкера с правильным ударением.Было так странно и смешно это слушать.По моему о Жан-Клоде Юнкере они там у себя в КТРК слышали впервые.)))
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 11-12 апреля 2018 года совершил рабочий визит в г.Брюссель, Бельгия в институты Европейского союза.
В г.Брюссель Глава государства прибыл по завершении официального визита в Турецкую Республику.
В ходе визита Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, председателем Европейского совета Дональдом Туском.
В рамках визита состоялась встреча Главы государства с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой стороны сделали заявление для прессы.
В рамках визита были обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, взаимодействие по вопросам соблюдение прав и свобод человека, верховенству права, а также привлечение передовых европейских инвестиций в приоритетные секторы развития Кыргызстана.
В ходе визита также состоялись встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с Его Высочеством принцем Каримом Ага-Ханом и Управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по России и Центральной Азии Натальей Ханженковой. Были обсуждены перспективы партнерства в целях реализации совместных проектов, направленных на развитие регионов страны.
12 апреля завершился двухдневный рабочий визит Президента Сооронбая Жээнбекова в институты Европейского союза, сообщает Отдел информационной политики АПКР.