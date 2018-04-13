Жээнбеков заручился поддержкой представителей институтов Евросоюза

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 11-12 апреля 2018 года совершил рабочий визит в г.Брюссель, Бельгия в институты Европейского союза.

В г.Брюссель Глава государства прибыл по завершении официального визита в Турецкую Республику.

В ходе визита Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В рамках визита состоялась встреча Главы государства с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой стороны сделали заявление для прессы.

В рамках визита были обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, взаимодействие по вопросам соблюдение прав и свобод человека, верховенству права, а также привлечение передовых европейских инвестиций в приоритетные секторы развития Кыргызстана.

В ходе визита также состоялись встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с Его Высочеством принцем Каримом Ага-Ханом и Управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по России и Центральной Азии Натальей Ханженковой. Были обсуждены перспективы партнерства в целях реализации совместных проектов, направленных на развитие регионов страны.

12 апреля завершился двухдневный рабочий визит Президента Сооронбая Жээнбекова в институты Европейского союза, сообщает Отдел информационной политики АПКР.