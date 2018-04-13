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Жээнбеков заручился поддержкой представителей институтов Евросоюза

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 11-12 апреля 2018 года совершил рабочий визит в г.Брюссель, Бельгия в институты Европейского союза.

В г.Брюссель Глава государства прибыл по завершении официального визита в Турецкую Республику.

В ходе визита Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В рамках визита состоялась встреча Главы государства с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой стороны сделали заявление для прессы.

В рамках визита были обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, взаимодействие по вопросам соблюдение прав и свобод человека, верховенству права, а также привлечение передовых европейских инвестиций в приоритетные секторы развития Кыргызстана.

В ходе визита также состоялись встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с Его Высочеством принцем Каримом Ага-Ханом и Управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по России и Центральной Азии Натальей Ханженковой. Были обсуждены перспективы партнерства в целях реализации совместных проектов, направленных на развитие регионов страны.

12 апреля завершился двухдневный рабочий визит Президента Сооронбая Жээнбекова в институты Европейского союза, сообщает Отдел информационной политики АПКР.

URL: https://www.vb.kg/370199
Теги:
визит, Европейский союз, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Жоник
13.04.2018, 20:07

На КТРК в новостях так и не смогли озвучить фамилию Жан-Клода Юнкера с правильным ударением.Было так странно и смешно это слушать.По моему о Жан-Клоде Юнкере они там у себя в КТРК слышали впервые.)))

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