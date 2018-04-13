Мэрия отказалась дать одной из улиц Бишкека имя Турдакуна Усубалиева

Коммунисты КР во главе с Исхаком Масалиевым обратились в мэрию с предложением дать имя Турдакуна Усубалиева одному из центральных проспектов Бишкека. Однако неожиданно получили отказ в связи с… действующим мораторием на изменение названия улиц столицы. Об этом сообщил Исхак Абсаматович.

В официальном ответе муниципалитета говорится, согласно пункту 10 постановления правительства КР от 23 октября 2017 года за № 690 "О подготовке и проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда КР", приостановлено переименование улиц в период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2020 года.

"Учитывая заслуги и значимость Турдакуна Усубалиева, рассмотрение данного вопроса на комиссии по топоминике и увековечению памяти в городе Бишкек возможно лишь по истечению данного постановления", - говорится в официальном письме.

Однако напомним, что на прошлой неделе в часть празднования годовщины революции в обход данного моратория уже были переименованы ряд улиц столицы. Так, 5 апреля нынешнего года депутаты Горкенеша приняли решение о переименовании улицы Шабдан Баатыра в 7 Апреля.

"В честь 7 Апреля решено переименовать улицу Шабдан Баатыра от проспекта Чуй до южной границы города. А часть Чуя от улицы Ауэзова до Курманжан Датки станет проспектом Шабдан Баатыра. Таким образом планируется увековечить события 7 апреля 2010 года", - подчеркнули ранее в мэрии.

Получается, что значимость событий 7 апреля больше, чем вклад в историю и становления кыргызского государства Турдакуна Усубалиева? И это при том, что он представляет собой целую эпоху как один из самых выдающихся государственных деятелей XX и начала XXI века. За годы его руководства Кыргызской ССР республика достигла значительных успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства. Были построены Токтогульская ГЭС, другие гидроэлектростанции, современные на тот период промышленные предприятия. Именно в те годы Кыргызстан как раз и признали индустриально-аграрной республикой. Неоценим вклад Усубалиева и в дело возрождения кыргызской государственности, социально-экономического развития Кыргызстана. Напомним, Турдакун Усубалиевич ушел из жизни 7 сентября 2015 года.

Так что чем обусловлены двойные стандарты мэрии Бишкека и депутатов БГК, остается лишь догадываться.