В Бишкеке трое мужчин напали на молодую пару и забрали барсетку с деньгами

19 марта в Бишкеке на молодую пару напали трое мужчин. Неизвестные, применив физическую силу, отобрали барсетку, в которой находились денежные средства в количестве 35 тысяч сомов, золотые изделия – сережки, а также два мобильных телефона марки NOKIA-E72, и Редми-X4, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренной статьей 168 "Разбой".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Октябрьского района совместно с сотрудниками ГУВД г.Бишкек были установлены и задержаны лица, причастные к совершению данного преступления.

Ими оказались : уроженцы Жалал-Абадской области В.И., 1991 г.р., М.Ф., 1997 г.р., и А.уА., 1994 г.р.

В результате следственно-оперативных мероприятий было установлено, что гражданин М.Ф., 1997 г.р., был объявлен в розыск в Российской Федерации по статьям "убийство" и "разбой". В отношении задержанных судом избрана

мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1.

Расследование продолжается.