Задержан заместитель экс-главы ФУГИ

Экс-главе Фонда по управлению госимуществом Казакову Б.К. Первомайским судом определена мера пресечения сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1, а также предъявлена дополнительная статья 303 (Коррупция) УК КР, сообщает пресс-служба МВД КР.

Напомним, что ранее Следственной службой МВД Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 307 (Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) УК Кыргызской Республики был задержан экс-глава Фонда по управлению госимуществом Б. Казаков.

Также сообщается, что в рамках данного возбужденного уголовного дела Следственной службой МВД Кыргызской Республики по подозрению задержан экс-заместитель председателя Фонда по управлению госимуществом Б. Мураталиев. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 307 (Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) УК Кыргызской Республики.

12 апреля 2018 года экс-заместитель председателя ФУГИ Б.Мураталиев водворен в ИВС. В настоящее время Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследование продолжается.