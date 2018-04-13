Переименование улицы в 7 апреля - незаконно?

Мы уже сообщали о том, что коммунистам Кыргызстана отказали в переименовании одного из проспектов столицы именем Турдакуна Усубалиева по причине моратория на эти самые переименования. До 2020 года.

При этом возникает любопытный вопрос - а каким в таком случае образом удалось переименовать улицу Шаабдан Батыра на 7 апреля? Что, напомним, произошло буквально на прошлой неделе. Депутаты БГК забыли о моратории? Вряд ли. Ведь именно они его принимали 1 сентября 2017 года.

Кстати, сама суть моратория логична. За годы независимости улицы столицы так "изрубили" названиями, что мало того, толком никто и не помнит новые названия. Это создает проблемы для граждан и юридических лиц при получении документов - приходится за свой счет получать новые справки, заниматься переоформлением. Не всегда могут разобраться, куда ехать спасательные и прочие службы.

В общем, бардак.

Немаловажно и то, что на все эти манипуляции из и без того скудного городского бюджета направляются немалые средства.

Неужели всего этого не понимают в мэрии и БГК?

Что касается переименования улицы в 7 апреля, указание было дано "сверху", поэтому на мораторий просто закрыли глаза. Об этом сообщил VB.KG источник в БГК, по понятным причинам попросивший не называть его имя.

- Да, депутаты помнили и о моратории, и о средствах. Но указание было дано "сверху". Поэтому решение можно назвать политическим. Примечательно, что в той же Европе на подобные вещи деньги не тратят, и улицы по названиям не дробят. Например, в Германии есть штрассе №1, №2 и т.д. Люди не путаются, средства не расходуются, и все предельно просто. У нас же за годы независимости каждая улица сменила минимум 2-3 названия. Что произошло и сейчас, хотя, на мой взгляд, острой необходимости не было. Ведь даже дата годовщины событий 2010 года - не круглая. Но, у политических решений своя логика, и мы ее не обсуждаем. Хотя больше толку было бы использовать потраченные средства на решение действительно важных столичных проблем, - считает собеседник редакции.

Он также добавил, что с юридической точки зрения данное переименование незаконно даже после одобрения БГК, и его легко можно оспорить в суде.

Ну а прецедент, конечно же, интересен отношением власти к законам, которые она же сама и принимает...

Мотаем на ус, наблюдаем.