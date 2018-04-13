Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Переименование улицы в 7 апреля - незаконно?

756  0
Виктория Григоренко

Мы уже сообщали о том, что коммунистам Кыргызстана отказали в переименовании одного из проспектов столицы именем Турдакуна Усубалиева по причине моратория на эти самые переименования. До 2020 года.

При этом возникает любопытный вопрос - а каким в таком случае образом удалось переименовать улицу Шаабдан Батыра на 7 апреля? Что, напомним, произошло буквально на прошлой неделе. Депутаты БГК забыли о моратории? Вряд ли. Ведь именно они его принимали 1 сентября 2017 года.

Кстати, сама суть моратория логична. За годы независимости улицы столицы так "изрубили" названиями, что мало того, толком никто и не помнит новые названия. Это создает проблемы для граждан и юридических лиц при получении документов - приходится за свой счет получать новые справки, заниматься переоформлением. Не всегда могут разобраться, куда ехать спасательные и прочие службы.

В общем, бардак.

Немаловажно и то, что на все эти манипуляции из и без того скудного городского бюджета направляются немалые средства.

Неужели всего этого не понимают в мэрии и БГК?

Что касается переименования улицы в 7 апреля, указание было дано "сверху", поэтому на мораторий просто закрыли глаза. Об этом сообщил VB.KG источник в БГК, по понятным причинам попросивший не называть его имя.

- Да, депутаты помнили и о моратории, и о средствах. Но указание было дано "сверху". Поэтому решение можно назвать политическим. Примечательно, что в той же Европе на подобные вещи деньги не тратят, и улицы по названиям не дробят. Например, в Германии есть штрассе №1, №2 и т.д. Люди не путаются, средства не расходуются, и все предельно просто. У нас же за годы независимости каждая улица сменила минимум 2-3 названия. Что произошло и сейчас, хотя, на мой взгляд, острой необходимости не было. Ведь даже дата годовщины событий 2010 года - не круглая. Но, у политических решений своя логика, и мы ее не обсуждаем. Хотя больше толку было бы использовать потраченные средства на решение действительно важных столичных проблем, - считает собеседник редакции.

Он также добавил, что с юридической точки зрения данное переименование незаконно даже после одобрения БГК, и его легко можно оспорить в суде.

Ну а прецедент, конечно же, интересен отношением власти к законам, которые она же сама и принимает...

Мотаем на ус, наблюдаем.

URL: https://www.vb.kg/370203
Теги:
Бишкекский горкенеш, мораторий, Бишкек, Переименование улиц
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  