Иса Омуркулов: Вынести Ошский рынок за пределы столицы невозможно

Торговцы, пострадавшие во время пожара на Ошском рынке, требуют компенсаций. Со своими претензиями около 60 человек пришли к Жогорку Кенешу. Помимо этого они требуют восстановления рабочих мест и встречи с депутатами парламента.

Желание их понятно, но вряд ли требования будут осуществимы. Как и сомнительной кажется идея переноса Ошского рынка за пределы города. Почему, объясняет экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов.

- Дело в том весь Ошский рынок находится в частной собственности, которая защищена Конституцией. Поэтому о переносе речи быть не может, вряд ли на это пойдут владельцы. Потом транспортные узлы выстроены так, что несколько линий идут как раз через Ошский рынок. Да и горожане привыкли. Так что рынок должен остаться. Вопрос в другом, что, во-первых, международные такси, автобусы нужно убрать на автовокзал, и сразу ситуация с транспортом вокруг рынка разгрузится. Нужно убрать уличную торговлю – она не контролируются теми же самыми санитарными и пожарными службами, да и в принципе незаконна. Сам рынок нужно, конечно же, привести в соответствие со всеми нормами, в т.ч. пожарной безопасности. Чтобы были открыты подъезды пожарной, медицинской техники. Будет порядок, будет нормальное функционирование, - говорит Иса Шейшенкулович VB.KG.

Ну а то, что имущество торговцев не было застраховано, это уже оплошность, к сожалению, самих работников рынка. Возмещать им никто ничего не обязан. Если и будут выплачены какие-то компенсации со стороны государства, то это будет, скорее, актом доброй воли. Логичнее предъявлять претензии к владельцам рынка. А их, по данным Омуркулова – десятки.

Интересно, а как обстоит ситуация с пожарной безопасностью на других рынках столицы? Будем выяснять.