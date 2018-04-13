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Иса Омуркулов: Вынести Ошский рынок за пределы столицы невозможно

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Марина Осипова

Торговцы, пострадавшие во время пожара на Ошском рынке, требуют компенсаций. Со своими претензиями около 60 человек пришли к Жогорку Кенешу. Помимо этого они требуют восстановления рабочих мест и встречи с депутатами парламента.

Желание их понятно, но вряд ли требования будут осуществимы. Как и сомнительной кажется идея переноса Ошского рынка за пределы города. Почему, объясняет экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов.

- Дело в том весь Ошский рынок находится в частной собственности, которая защищена Конституцией. Поэтому о переносе речи быть не может, вряд ли на это пойдут владельцы. Потом транспортные узлы выстроены так, что несколько линий идут как раз через Ошский рынок. Да и горожане привыкли. Так что рынок должен остаться. Вопрос в другом, что, во-первых, международные такси, автобусы нужно убрать на автовокзал, и сразу ситуация с транспортом вокруг рынка разгрузится. Нужно убрать уличную торговлю – она не контролируются теми же самыми санитарными и пожарными службами, да и в принципе незаконна. Сам рынок нужно, конечно же, привести в соответствие со всеми нормами, в т.ч. пожарной безопасности. Чтобы были открыты подъезды пожарной, медицинской техники. Будет порядок, будет нормальное функционирование, - говорит Иса Шейшенкулович VB.KG.

Ну а то, что имущество торговцев не было застраховано, это уже оплошность, к сожалению, самих работников рынка. Возмещать им никто ничего не обязан. Если и будут выплачены какие-то компенсации со стороны государства, то это будет, скорее, актом доброй воли. Логичнее предъявлять претензии к владельцам рынка. А их, по данным Омуркулова – десятки.

Интересно, а как обстоит ситуация с пожарной безопасностью на других рынках столицы? Будем выяснять.

URL: https://www.vb.kg/370205
Теги:
митинг, Ошский рынок, пожар, Бишкек
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Комментарии
Майрамбек
13.04.2018, 15:52

Рынок нужно убрать из центра в пригород, это разгрузят центр города на 20% , и нетолько ошский а вес рынок из города и открыть в разных местах , так чтобы каждая часть города моглабы добираться на рынку которая ближе всего для него , скажем один на южном магистрале с огромной стаянкой крытой здании как аламединский рынок ,но гораздо большой , со всеми удобствами , с видео наблюдениям , с пажарной сигнализацией и с большими складами и продуманой инфраструктурой , стоянкой для такси и городском транспортом продумоной маршруту , ну скажем на сторону авторынка азамат нестоить открыват рынок , пробка

Будеть очень большой и тому подобное , строительные магазин тоже нужно убрат из города (Камфорт) ,вес рынок пригород , а в городе рядушком все государственные здании чтобы ниходит по маршруту за справкой нужно поехать в другой часть города а за оплатой в банк квитанцией в другую , а за мед справкой другую , и за психиатричесуой справкой другую так и гуляешь неделями то за печатью вдругую часть города , и так появляеться пробки ,вы сейчас начинаете строит город Бишкек снести страные дома , так стройте так чтобы в одном районе в центре каждого района больница , садик , мини рынок , школа , поспортный стол , участковый , акимият или филиал, спорт зал тренажоры , борьба,

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Kyrgyz
13.04.2018, 15:54

Это походу интрига для народа. Чтоб отвлечь внимание народа на пожар.

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Эксперт
13.04.2018, 16:44

Иса Омуркулов - один из немногих умных чиновников Кыргызстана. И говорит дельные слова. Я хожу за продуктами на рынки, потому что у меня нет денег переплачивать за продукты и одежду. Почему-то на рынках та же бытовая техника, одежда, продукты стоит дешевле, чем в торговых центрах, принадлежащих всяким там бизнесменам типа Бабанова или чиновникам. В городе горят дома. Но это не значит, что дома надо переносить за город.

Просто надо обеспечить противопожарную безопасность. 

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Борька Мотороллер
13.04.2018, 20:51

Вот как умные и честные люди рассуждают. Вот у кого надо учиться правильно решать государственные дела.

Сыргак Абдылдаев1 ч · Реплика издалекаВ решении вопроса о переносе Ошского рынка надо определиться в главном принципиальном вопросе:

- Чьи интересы выше, частного собственника или государства в лице мэрии столицы? Богатому быдлу в лице базаркомов глубоко наплевать на свой народ и страну. Поэтому в Кыргызстане интересы богатого быдла пока будут всегда выше государственных. Албек проиграет, шансов почти ноль. Просто посмотрите сколько базаркомовского быдла сидит в ЖК. Поражение мэрии очевидно.

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Не глр
13.04.2018, 21:23

Однозначно ошский база убирать

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Борька Мотороллер
13.04.2018, 21:37

И вот вам еще вдогонку. 

Сыргак Абдылдаев2 ч · Реплика издалекаОшский рынок надо любой ценой убрать за черту города. А на месте рынка надо разбить большой и густой лесопарк с большим прудом (проблем с водой нет, река в наличии). Если это сделать, то проблема ответственности за вырубки деревьев с нынешнего мэра автоматом снимается.

Это я бесплатно совет слил. Чисто из общих интересов, народ.

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