Иса Омуркулов: Вынести Ошский рынок за пределы столицы невозможно

Рынок нужно убрать из центра в пригород, это разгрузят центр города на 20% , и нетолько ошский а вес рынок из города и открыть в разных местах , так чтобы каждая часть города моглабы добираться на рынку которая ближе всего для него , скажем один на южном магистрале с огромной стаянкой крытой здании как аламединский рынок ,но гораздо большой , со всеми удобствами , с видео наблюдениям , с пажарной сигнализацией и с большими складами и продуманой инфраструктурой , стоянкой для такси и городском транспортом продумоной маршруту , ну скажем на сторону авторынка азамат нестоить открыват рынок , пробка
Будеть очень большой и тому подобное , строительные магазин тоже нужно убрат из города (Камфорт) ,вес рынок пригород , а в городе рядушком все государственные здании чтобы ниходит по маршруту за справкой нужно поехать в другой часть города а за оплатой в банк квитанцией в другую , а за мед справкой другую , и за психиатричесуой справкой другую так и гуляешь неделями то за печатью вдругую часть города , и так появляеться пробки ,вы сейчас начинаете строит город Бишкек снести страные дома , так стройте так чтобы в одном районе в центре каждого района больница , садик , мини рынок , школа , поспортный стол , участковый , акимият или филиал, спорт зал тренажоры , борьба,