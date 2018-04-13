Очередного премьера пытаются "закопать". И вновь – в связи с "Кумтором"

Золотое проклятье правительства Кыргызстана... Кто-то еще не слышал о нем? А ведь оно, возможно, действительно существует. По крайней мере, до тех пор, пока существует политическая и подковерная борьба.

Буквально на днях в Интернете вновь начали гулять ролики о том, как правительство способствовало разграблению Кыргызстана. Речь, как вы догадались, о кабинете министров Сапара Исакова и заключенном им соглашении с инвестором, разрабатывающем золоторудное месторождение Кумтор. Договоренности, которые позволят республике получать дивиденды даже после того, как рудник в Приссыккулье закроется, теперь преподносятся как предательство народа и банальное воровство. А как иначе? В противном случае авторы фейковых и анонимных роликов и не заморачивались бы.

Сапар Исаков – не первый премьер, чью репутацию пытаются подмочить через так называемую проблему Кумтора. Но первый, кому ставят в вину успешные переговоры. Впрочем, анонимные обвинители вовсе не считают их достижением, как, например, экономисты, финансисты или геологи. Отнюдь. Сапара Исакова сотоварищи уличают в том, что они, якобы, способствовали заключению невыгодного и антинародного Соглашения с Центеррой в сентябре прошлого года.

Цифры, приводимые "диванными экспертами", конечно же, взяты из головы, но впечатляют. На это, возможно, и сделана ставка. Кто ж не возмутится? Еще нацистский знаток пропаганды Геббельс утверждал: чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. В случае с Кыргызстаном, по крайней мере, это вполне работает. Тем и объясняется популярность роликов в соцсетях и группах сторонников теорий заговора. Им совсем не интересно, откуда взяты сумасшедшие суммы, якобы выведенные из страны канадцами. Доверчивые обыватели просто ими заворожены.

Так стоят ли "новые" сенсации выеденного яйца? Большой вопрос! Но цель фейковых вбросов очевидна, и призвана убить двух зайцев. То есть, убрать из правительства технократа Сапара Исакова, кресло под которым его противники стремятся расшатать вот уже несколько месяцев, и заодно вымазать в грязи действующего президента Сооронбая Жээнбекова, кабинет которого приложил много усилий для заключения нового соглашения с инвестором.

Кто стоит за фейком? Версий, как водится, много. Одна из них, например, связывает происходящее с новой кампанией за освобождение Омурбека Текебаева – бывшего революционного соратника экс-президента Алмазбека Атамбаева, чьи дорожки некогда разошлись, после чего лидер социалистической партии оказался на нарах. Буквально на днях депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев, состоящий во фракции социалистов, потребовал отставки правительства Исакова за заключение соглашения по Кумтору.

Достигнутые договоренности с инвестором парламентарий, известный своим ярким ораторским даром, сравнил с предательством интересов страны. А другого, впрочем, от представителя "Ата Мекен" никто и не ждал. Дело в том, что вопрос Кумтора – давно испытанный и нередко действующий способ перевести любую проблему в политическую плоскость. Социалисты, между прочим, испытали это даже на своей шкуре. Джоомарт Оторбаев, возглавлявший некогда коалиционное правительство, будучи ставленником "Ата Мекен", ведь тоже лишился своего поста в связи со скандалом вокруг рудника. Правда, в его случае речь шла не о выгодных для страны договоренностях, а о попытке устроить в совет директоров "Центерры" неизвестно откуда взявшихся британских лордов.

Другая версия копает глубже и указывает на внутрипартийную борьбу в самой СДПК, в которой, как в партии власти, классически сформировались несколько групп, ведущих борьбу за место под солнцем. В конце концов, растут ведь откуда-то ушки постоянно муссируемых в последнее время слухов о предстоящей отставке Сапара Исакова.

Впрочем, тот же Сапар Исаков успел нажить себе врагов и без внутрипартийных интриг. Те же кадровые чистки спокойно могли стать поводом для атаки на премьера. Ну а Кумтор, в свою очередь, всегда служил удобным поводом для критики и громких политических кампаний.

Не стоит забывать и про отчет правительства, который сейчас заслушивают в парламенте.

Будем наблюдать.