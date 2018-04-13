На границе с РК задержан кыргызстанец, осужденный в Казахстане

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в Таласской области пограничники задержали одного гражданина Кыргызстана за нарушение государственной границы и трех кыргызстанцев за нарушение режима госграницы.

Житель Жайыльского района Таласской области Д.Н., 1969 г.р., из Казахстана прошел на территорию Кыргызстана вне пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом в момент преодоления инженерно-технических сооружений, возведенных на госгранице.

По словам нарушителя, он выехал в Казахстан в начале 2000-х годов и был там дважды осужден. У задержанного отсутствовали при себе документы, удостоверяющие его личность.

После оформления соответствующих документов гражданин Д.Н. был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для проведения дальнейшего разбирательства.

В местности Жайылган Манасского района были задержаны три кыргызстанца: двое из них на автомашине прибыли к линии государственной границы и в соответствии со статьей 389 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности были оштрафованы, а третий гражданин Кыргызстана был задержан за попытку незаконного перегона четырех лошадей в Казахстан.

После оформления документов пограничники передали его сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.