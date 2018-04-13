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Исаков поручил поддержать торговцев, пострадавших от рыночных пожаров

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ВБ

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 13 апреля, провел рабочее совещание по определению причин возникновения пожара на территории торгово-рыночного комплекса "Ош базары" в городе Бишкек и центральном рынке города Джалал-Абад Джалал-Абадской области.

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Кубатбек Боронов проинформировал Главу Правительства о том, что в ночь с 12 на 13 апреля пожары зафиксированы на территории двух рынков.

"Вызов на ТРК "Ош базары" поступил в 03:50 ночи. Пожар начался в двух-трех местах одновременно. Очаг возгорания находился недалеко от торгового центра "Берекет гранд" на пересечении улиц Киевской и Кулиева.

На месте тушения работали 14 единиц пожарной техники, площадь возгорания составила 2 тысячи 500 квадратных метров.

В 07:40 утра пожар был локализован, пострадавших нет. Относительно пожара, произошедшего на центральном рынке города Джалал-Абад, возгорание произошло в 01:57 ночи, площадь возгорания составила 1 тысячи 344 квадратных метра.

На месте работали 6 единиц пожарной техники.

Огонь был локализован в 03:17 ночи и полностью потушен в 06:27 утра. Пострадавших нет", - доложил министр.

Как подчеркнул министр внутренних дел Улан Исраилов, в настоящее время из всех возможных версий двух пожаров, поджог рассматривается как основная.

На данный момент по фактам возгорания возбуждены уголовные дела. Заслушав информацию, премьер-министр Сапар Исаков отметил, что необходимо предпринять все необходимые меры по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате пожара.

"Это необходимо сделать с учетом того, что гражданам, осуществлявшим торговлю, нанесен серьезный материальный ущерб. Кроме того, Министерству внутренних дел следует провести самое тщательное расследование, по результатам которого необходимо определить виновных в поджоге и привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством", - сказал Сапар Исаков.

Глава Правительства поручил вице-премьер-министру Дайыру Кенекееву взять под личный контроль вопрос в части оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства, пострадавших в результате пожара на территории двух рынков. Сапар Исаков особо подчеркнул, что соответствующие государственные органы должны усилить разъяснительную работу среди населения в целях соблюдения техники пожарной безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба правительства.

URL: https://www.vb.kg/370208
Теги:
МЧС, Ошский рынок, пожар, Сапар Исаков
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