Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Онлайн-аукцион крутых номеров от MegaCom продолжается!

 0

Станьте обладателем номера MegaCom категории "ЭКСКЛЮЗИВ" с новым кодом 755 не выходя из дома! Участвуйте в онлайн-аукционе, регистрируйтесь, делайте ставки и получите свой крутой номер.

На продажу уже выставлены номера 0755 800 000, 0755 600 600, 0755 335 335, 0755 100 100 и другие. Красивые номера в коде 755 действуют в рамках тарифного плана "Хайп", который предлагает несгораемые ГБ интернета на максимальной скорости и бесплатные звонки и SMS внутри сети.

Если Вам больше 18 лет, вы имеете активную SIM-карту MegaCom и на балансе у Вас не менее 1000 сомов, то регистрируйтесь и предлагайте свою ставку за тот или иной лот при помощи SMS-сообщений. Кроме этого, Вы можете воспользоваться возможностью выкупить понравившийся номер сразу, без участия в торгах. Для этого нужно отправить SMS-сообщение с указанием блиц-цены.

Онлайн-аукцион продлится до 31 мая 2018 года.

С подробными правилами и условиями участия можно ознакомиться здесь.

URL: https://www.vb.kg/370209
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  