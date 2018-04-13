Онлайн-аукцион крутых номеров от MegaCom продолжается!

Станьте обладателем номера MegaCom категории "ЭКСКЛЮЗИВ" с новым кодом 755 не выходя из дома! Участвуйте в онлайн-аукционе, регистрируйтесь, делайте ставки и получите свой крутой номер.

На продажу уже выставлены номера 0755 800 000, 0755 600 600, 0755 335 335, 0755 100 100 и другие. Красивые номера в коде 755 действуют в рамках тарифного плана "Хайп", который предлагает несгораемые ГБ интернета на максимальной скорости и бесплатные звонки и SMS внутри сети.

Если Вам больше 18 лет, вы имеете активную SIM-карту MegaCom и на балансе у Вас не менее 1000 сомов, то регистрируйтесь и предлагайте свою ставку за тот или иной лот при помощи SMS-сообщений. Кроме этого, Вы можете воспользоваться возможностью выкупить понравившийся номер сразу, без участия в торгах. Для этого нужно отправить SMS-сообщение с указанием блиц-цены.

Онлайн-аукцион продлится до 31 мая 2018 года.

С подробными правилами и условиями участия можно ознакомиться здесь.