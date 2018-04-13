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"Бакай Банк": плати за госуслуги, не теряя времени в очередях

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Не желаете стоять часами в очереди, чтобы оплатить госпошлину или налог? Больше и не нужно: теперь это можно сделать не только в государственном банке, но и в коммерческом. "Бакай Банк" для удобства и экономии времени граждан рад предоставить операции по оплате платежей в государственный бюджет и Социальный фонд без открытия счета.

О том, как быстро и удобно можно оплатить государственный услуги в "Бакай Банк" рассказала начальник управления обслуживания клиентов Мээрим Жекшенова.

- Мээрим, правда, что теперь совершить оплату за государственные услуги можно в вашем банке?

- Действительно, начиная с 1 апреля 2017 года мы принимаем у граждан оплату за государственные услуги. Ранее эта функция была недоступна: госплатежи принимали только государственные банки, они по сути были монополистами. Однако с 1 января 2017 года начал действовать единый казначейский счет, что позволило нам принимать платежи у граждан.

- И какие именно услуги теперь можно оплачивать у вас?

- Мы предоставляем операции по оплате платежей в государственный бюджет и Социальный фонд без открытия счета. В наших офисах сегодня при наличии реквизитов можно совершать банковские платежи в максимально упрощенной форме за обучение, детский сад, вносить обязательные госплатежи - налоги, сборы, штрафы, пошлины, погашать банковские кредиты. Также можно осуществлять перевод денежных средств по любым реквизитам в рамках стандартной формы платежного поручения и, покупать-продавать иностранную валюту.

- Расскажите подробнее об условиях оплаты.

- Комиссия банка рассчитывается согласно тарифам. Она зависит от суммы взноса. Ознакомиться с тарифной сеткой можно на сайте нашего банка, либо уточнив информацию у оператора. В некоторых случаях в "Бакай Банк" даже выгоднее, чем в других. Мы точно можем сказать, что у нас вы не переплатите. Что касается скорости зачисления средств, то прием платежей осуществляется с 9:00 до 17:00, начисление по адресу производится в течение суток.

- В каких отделениях банка в Бишкеке можно оплатить государственные услуги?

- Это можно сделать во всех 19 отделениях "Бакай Банк" по городу. В частности, в Бишкеке расположено 17 сберегательных касс, где примут оплату. Кроме того, есть филиал банка и головной офис, в которых в общей сложности работают 14 операционных касс. Наши сотрудники будут рады помочь каждому клиенту. Распространенность наших касс и филиалов позволяет экономить время, поскольку для того, чтобы оплатить налог или штраф теперь не нужно ехать на другой конец города, можно сделать все быстро прямо в своем районе. С подробным графиком работ филиалов и сберегательных касс банка можно ознакомиться по ссылке.

- Можно ли оплатить государственные услуги в регионах?

- Пока что эта услуга доступна в Бишкеке и Оше. Но до конца года мы планируем охватить все уголки нашей республики.

- Какие еще варианты оплаты госуслуг предлагает ваш банк?

- Мы понимаем, что современный ритм жизни часто требует от наших клиентов максимальной оперативности в совершении платежей. И мы готовы дать им эту скорость, в том числе за счет возможности производить оплату дистанционно. Мы предлагаем предпринимателям и физлицам открывать расчетные счета и использовать их для оплаты платежей посредствам интернет-банкинга. Открыть такой счет можно в любом отделении нашего банка.

- Что дает кыргызстанцам возможность оплачивать госуслуги во всех банках республики?

- Это, в первую очередь, решает проблему очередей, которые возникают, поскольку государственные услуги оплачиваются сезонно. Мы можем помочь решить этот вопрос, ежедневно наш банк (все его отделения) может принять и провести несколько тысяч выплат. Мы хотим, чтобы все кыргызстанцы знали, что сегодня уже не нужно по привычке терять время в очереди в госбанке – можно оплатить все, что требуется в любом отделении "Бакай Банка". Наши операторы сделают все профессионально и быстро.

URL: https://www.vb.kg/370210
Теги:
#Банк Бакай
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