В Оше началось строительство жилого дома для сотрудников ГКНБ

13 апреля 2018 года в рамках объявления Президентом Кыргызской Республики С.Жээнбековым Годом развития регионов, в Оше состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент строящегося многоэтажного жилого дома для сотрудников ГКНБ.

В мероприятии приняли участие мэр г.Ош, руководство, ветераны и сотрудники органов национальной безопасности.

Более 45 семей сотрудников ГКНБ получат ключи от собственных квартир в новом благоустроенном доме уже в этом году. При непосредственной поддержке Президента Кыргызской Республики также планируется строительство жилых домов для сотрудников ГКНБ во всех регионах республики, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.