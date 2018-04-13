В рамках реконструкции улицы Айтматова демонтировано 98 гаражей

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги на улице Айтматова в микрорайоне Восток-5 была проведена разъяснительная работа по освобождению муниципальной территории с владельцем металлических гаражей по улице Айтматова, сообщает пресс-служба мэрии.

Владельцами гаражей приняты меры по освобождению муниципальной территории в добровольном порядке путем демонтажа 98 гаражей в облегченных конструкциях и освобождено 450 кв. метров.

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии, а также остальными городскими службами будут продолжены работы по демонтажу объектов, подпадающих под строительство дорог для разгрузки центральных улиц города, также будут продолжены работы по демонтажу самовольных объектов на территории столицы.