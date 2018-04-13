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В рамках реконструкции улицы Айтматова демонтировано 98 гаражей

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ВБ

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги на улице Айтматова в микрорайоне Восток-5 была проведена разъяснительная работа по освобождению муниципальной территории с владельцем металлических гаражей по улице Айтматова, сообщает пресс-служба мэрии.

Владельцами гаражей приняты меры по освобождению муниципальной территории в добровольном порядке путем демонтажа 98 гаражей в облегченных конструкциях и освобождено 450 кв. метров.

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии, а также остальными городскими службами будут продолжены работы по демонтажу объектов, подпадающих под строительство дорог для разгрузки центральных улиц города, также будут продолжены работы по демонтажу самовольных объектов на территории столицы.

URL: https://www.vb.kg/370212
Теги:
дороги, строительство, Бишкек
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Комментарии
гск4
13.04.2018, 19:42

Вы написали этот текст даже не проверив его.Если вы там были почему не спросили у людей что там вообще происходит и куда делись гаражи.Или вам это совсем не интересно и вам так сказали написать.

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