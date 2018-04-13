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Территорию кинотеатра "Октябрь" освобождают от незаконных строений

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ВБ

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека около кинотеатра "Октябрь" по бульвару Молодой Гвардии на пересечении улиц Киевской было выявлено, что с восточной стороны кафе "Ням Ням" на месте общественного туалета установили летнюю площадку. Она оказалась за пределами частной собственности, на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов на установку данного ограждения.

При замере фактически занимаемая площадь составила около 2 соток, сообщает пресс-служба мэрии.

Также сотрудниками УЗС мэрии столицы было установлено, что с восточной стороны кинотеатра функционирует столовая "Амир Бургер" с навесом, пристройкой, тандырной печью и грилем. Данный земельный участок предоставлен под детскую площадку.

Сотрудниками Управления землепользования и строительства было выдано уведомление и проведена разъяснительная работа об устранении выявленных нарушений.

В связи с чем собственниками в добровольном порядке был произведен демонтаж вышеуказанных объектов и муниципальная территория освобождена.

Работы в данном направлении продолжаются.

URL: https://www.vb.kg/370213
Теги:
мэрия, Бишкек
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