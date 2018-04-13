Суд запретил Telegram в России

Как сообщают российские СМИ, Таганский районный суд Москвы принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Это решение первой инстанции, поэтому представители администрации мессенджера могут обжаловать его в Московском городском суде в течение месяца. Что и собираются сделать.

Весь сыр-бор, напомним, из-за требований ФСБ, чтобы мессенджер предоставил главной российской спецслужбе ключи дешифровки сообщений. Заявления Telegram о том, что это технически невозможно, ФСБ не убедили.

В свою очередь представитель Роскомнадзора считает, что мессенджер может содержать сведения, которые могут использоваться для организации терактов. "Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан", - заявил представитель ведомства.

Судья согласилась с участниками заседания и постановила ввести ограничение на доступ к Telegram на территории России немедленно, как и просил Роскомнадзор. Суд обязал ведомство прекратить создание технических условий для приема и доставки сообщений мессенджера. Судья отметила, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram передаст ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, сообщают "Ведомости".