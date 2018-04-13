Мэрия ответила на вопрос читателей VB.KG по "незаконно выделенным участкам"

В рубрике "Народные новости" VB.KG был опубликован следующий вопрос от читателей:

"Добрый день. Вдоль продолжения Южной магистрали в западном направлении за ул.Чортекова выделены участки на землях общего пользования. По этим участкам проходит тротуар, там же - магистральный водопровод, кабель БГТС. Хозяева некоторых участков пытаются перепродать их, так как строить им запрещают. Насколько законно выделены данные участки?".

Мэрия Бишкека отвечает:

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек, рассмотрев обращение жителей ж/м "Арча-Бешик" об отмене постановления Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек от 16.03.2005г. №62, сообщает:

по информации Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек, земельные участки на южной стороне по ул. Жайыл Батыра от ул. Чортекова до ул. Арча-Бешик с земельного участка №35-270 по 35-287 выделены гражданам под строительство индивидуальных жилых домов постановлением Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек от 16.03.2005 года №62.

На вышеуказанные земельные участки зарегистрированы права собственности в Бишкекском городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество.

Следует отметить, что на данной территории, где выделены земельные участки, действительно проходит магистральный водовод Д=300мм ПЭУ Бишкекводоканала и телефонная канализация БГТС, в которой расположен магистральный кабель, идущий в жилой массив Орок.

Ранее Департаментом индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека, а ныне Управлением землепользования и строительства мэрии подано исковое заявление в Межрайонный суд города Бишкек об отмене части выделения вышеуказанных земельных участков постановлением Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек от 16.03.2005 года №62. Но определением Межрайонного суда города Бишкек в иске отказано, в связи с исковой давностью.