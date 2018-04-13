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АРИС дало пояснение на информацию Счетной палаты

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ВБ

Счетная палата провела аудит эффективности использования кредитных и грантовых средств в Агентстве развития и инвестирования сообществ КР за 2015-2016 годы.

Выявленные нарушения в ходе аудита по вопросам достоверности освоения и использования средств по проекту "Конверсия долговых обязательств III – Коммунальная инфраструктура и снижение уровня бедности", направленному на строительство объектов, на сумму 97,9 тыс. сомов, допущены подрядными организациями при строительстве четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) – были своевременно устранены. Акты об устранении замечаний по объектам, предоставленные представителями айылных аймаков и подрядными организациями на вышеуказанную сумму, были направлены в Счетную палату КР с официальным письмом АРИС за № 02-183 от 1 марта 2018 года.

Относительно информации по необоснованному увеличению заработной платы на 4 млн 309,2 тыс. сомов, АРИС информирует, что заработная плата сотрудников АРИС начисляется согласно штатного расписания, утвержденного Министерством Финансов КР. Семь областных специалистов, курирующих два проекта на уровне областей, были включены в штатное расписание обоих проектов, но со ссылкой, что указанная заработная плата будет выплачиваться из расчета 0,5 ставки с учетом финансирования проектов. Указанная сумма никогда не была начислена дважды.

АРИС реализовывал напрямую со Всемирным Банком небольшие гранты мультидонорских трастовых фондов (МДТФ), которые не проходят ратификацию (внутригосударственных процедур), но с обязательным согласованием с Министерством Финансов Кыргызской Республики. Вся деятельность АРИС ведется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в организации постоянно проводятся внутренний и внешний аудиты, проверки Счетной палаты КР, рекомендации которой прорабатываются незамедлительно, соответствующие документы об исполнении направляются в Счетную палату и Министерство финансов Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370216
Теги:
АРИС, Счетная палата, аудит
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