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Получение Шенгенской визы по "немецкому" направлению станет быстрей

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Виктория Григоренко

Теперь жителям южных регионов не придется ехать для получения Шенгенской визы в Бишкек. Об этом сообщили в Посольстве Германии в КР.

Как отмечается, 25 апреля 2018 года откроется визовый центр в Бишкеке, а 07 мая 2018 года в Оше.

"Прием заявлений будет осуществлять фирма Visametric - предоставляющая услуги аутсорсинга. Визовые центры будут открыты для приема заявлений на оформление Шенгенской визы для Германии и стран, которые она предоставляет в Бишкеке: Бельгии, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Португалии, Швеции и Испании. Этот способ должен упростить и ускорить подачу документов", - пояснили в Посольстве.

Уточняется, что в первые недели количество приема заявлений будет еще ограничено, чтобы наладить бесперебойный процесс приема документов в связи с изменением процедуры выдачи визы.

"Затем ежедневное количество принимаемых заявлений будет выше, чем это было до сих пор. При этом возможность подать его напрямую в посольство остается и дальше. В то же время возможности для записи в очередь будут весьма ограничены, так что время ожидания в посольстве будет дольше, чем в визовых центрах. Длительность обработки заявлений, включая время транспортировки документов из визового центра и обратно, составит в Бишкеке пять, а в Оше семь рабочих дней. Сумма визового сбора не изменится и, по-прежнему, будет составлять 60 евро или 5 тысяч 60 сомов по нынешнему курсу. При этом обслуживающая фирма будет взимать дополнительно сбор за предоставление услуг в размере 20 евро. Этот сбор взимается даже в том случае, если речь идет о бесплатной визе. Сама же процедура для подачи документов на национальную визу остается неизменной - записываться на очередь и подавать заявления по-прежнему только в посольстве", - подчеркнули в Посольстве.

В Диппредставительстве добавили, что длительность обработки заявлений, включая время транспортировки документов из визового центра и обратно, составит в Бишкеке пять, а в Оше семь рабочих дней.

"Прием заявлений с 09.00ч. до 16.00ч., выдача паспортов с 09.00 до 18.00ч. Адреса офисов визовых центров: Бишкек: ул. Раззакова 19, 17-й этаж. Ош: ул. Курманжан Датки 123", - напомнили в Посольстве.

URL: https://www.vb.kg/370217
Теги:
виза, Германия, посольство
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