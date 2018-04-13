Педиатру, совершившему развратные действия с 12-летней, дали 21 год

13 апреля 2018 года в отношении педиатра, который совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, был вынесен обвинительный приговор.

Об этом сообщили адвокаты Чолпон Темирбаева и Жоробай Хашимов, содействующие Учебному центру адвокатов при Адвокатуре КР в юридическом сопровождении уголовного судопроизводства по этому делу. Содействие оказывается в рамках проекта ПРООН "Предоставление бесплатной правовой помощи по модели Про Боно женщинам, пострадавшим от гендерного насилия".

Вина врача-педиатра в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 (развратные действия) и ст. 246 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта), была доказана в суде. О.А. приговорили к лишению свободы на срок 21 год по совокупности преступлений. Адвокатами потерпевшей был заявлен иск о компенсации морального вреда на сумму в 1,5 млн. сомов. Кеминский районный суд постановил выплатить компенсацию потерпевшей в размере 500 000 сомов.

По словам адвокатов потерпевшей, приговор наверняка будет обжалован противоположной стороной.

Напомним обстоятельства этого дела. Потерпевшая 12-летняя девочка, ученица 7-го класса, проживающая в г. Орловка Кеминского района, поступила на дневной стационар в Центр общеврачебной практики по месту жительства 4 сентября 2017 г. Ее родители обратились в милицию и сообщили, что врач-педиатр указанного Центра О.А. 6 сентября 2017 года в 04.00 ч. утра зашел в палату, где девочка лежала одна, сделал ей укол поверх одежды и совершил в отношении нее развратные действия. Введенная инъекция обездвижила тело девочки и лишила ее на время возможности говорить.

После окончания действия укола девочка этой же ночью немедленно связалась с родителями по мобильному телефону и сообщила о произошедшем, после чего последние экстренно прибыли в больницу. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия", назначены все необходимые экспертизы, а врач был водворен в следственный изолятор.