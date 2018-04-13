Пострадавшие от пожара на Ошском просят освободить их от выплат по кредитам

Сегодня, 13 апреля, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков встретился с пострадавшими от пожара реализаторами Ошского рынка, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Напомним, площадь возгорания на территории Ошского рынка составила 2,5 тысячи квадратных метров. Это уже третий пожар на этом рынке с начала этого года.

Реализаторы попросили Торага Дастанбека Джумабекова оказать помощь в получении компенсации за уничтоженный в огне товар, освободить от выплат по кредитам и восстановить их рабочие места. Реализаторы также выразили обеспокоенность тем, что Ошский рынок могут перенести за черту города.

По словам одного из реализаторов Бурулкан Абдрамановой, из-за пожара многие торговцы оказались в затруднительном положении. "Мы все работаем на рынке не от хорошей жизни, нам надо кормить свои семьи. Я на рынке проработала более тридцати лет, у меня, как и других рядом сидящих здесь реализаторов, сгорел весь товар. Что делать дальше и как жить - эти вопросы задают многие торговцы, и мы не находим на них ответов. Мы продавали ткани на втором этаже здания, причем ткани были качественные, турецкие, у нас дизайнеры закупаются", - заявила Абдраманова.

Другая участница встречи Калипа Искендерова отметила, что большинство из присутствующих в зале работают на Ошском рынке более двадцати лет. "Мы исправно платим все налоги и аренду. Но договора с нами владельцы рынка составили таким образом, что наши права практически незащищены. Я недавно только прилетела из Турции, куда летала за товаром, вложила столько средств, и теперь я осталась без гроша. Кто нам возместит ущерб? Нам же надо снова с чего-то начинать. Мы никогда ранее не просили государство помочь нам в воспитании детей, сами растим их, никогда не просили пособий и выплат, а теперь кто нам поможет?" - задалась вопросами Кулипа Искендерова.

На встрече с Торага Джумабековым присутствующие также заявили, что слышали о переносе рынка. Реализаторы полагают, что пока их торговые точки не стоить убирать за черту города. Но вместе с тем, они согласятся на переезд в будущем на новый рынок, если там будут подходящие для них условия. "Пока наши места лучше оставить там, где они есть, то есть на Ошском рынке. Переезд будет возможен, если для торговцев будут созданы оптимальные условия, и если нас предупредят за два-три года, нам нужно время подготовиться", - отметили участники встречи.

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков пообещал, что изучит поступившую ему информацию.

"Мы вместе с вами переживаем и понимаем, что из-за возгорания многие из вас потеряли свои рабочие места. Это наша первая встреча, но не последняя. Расследованием пожара занимаются соответствующие органы. Начато следствие, по результатам которого прояснится причина возгорания. Я также, как и вы, слышал различные версии произошедшего. Но торопиться с выводами преждевременно. Попрошу вас набраться терпения. На следующей неделе на пленарном заседании парламента я лично или мои коллеги поднимут этот вопрос, соответствующие органы нам дадут официальную информацию. Понимаю, что у вас кредиты, со своей стороны мы изучим, какую помощь вы можете получить от государства", - заявил Дастанбек Джумабеков.

Торага также отметил, что в ближайшие дни он планирует провести ряд встреч с представителями соответствующих органов, чтобы получить более полную информацию. А в начале следующей недели он проведет повторную встречу с пострадавшими от пожара на Ошском рынке реализаторами.